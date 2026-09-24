Allanamiento en barrio Macarone por disparos contra una vivienda: identificaron a un joven

Un allanamiento en barrio Macarone se llevó adelante durante la tarde de este jueves, alrededor de las 18, en el marco de una investigación por disparos de arma de fuego contra una vivienda ubicada en la zona de calles Pringles y avenida Ramírez, en Paraná. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de las comisarías Cuarta y Octava, con participación de la Guardia Especial, y un joven de 27 años fue trasladado para su correcta identificación.

El subcomisario Hugo Pereyra explicó a Elonce que la medida judicial estuvo relacionada con un episodio ocurrido durante la mañana del miércoles. “El procedimiento se efectuó en virtud de un abuso de arma en calle Pringles, con resultado positivo y elementos de interés para la causa”, indicó.

Según precisó el funcionario policial, el ataque ocurrió aproximadamente a las 7:30. Al ser consultado sobre el arma utilizada, Pereyra confirmó que hubo “un arma involucrada, con impactos en la vivienda y vainas servidas que fueron secuestradas”.

Secuestraron elementos de interés para la causa

La investigación se inició a partir de las denuncias recibidas después del ataque contra la vivienda. Con esos elementos, la Policía solicitó las correspondientes medidas judiciales que derivaron en el allanamiento concretado este jueves en barrio Macarone.

Durante el procedimiento fueron localizados elementos considerados de interés para la causa. Mientras se desarrollaban las tareas policiales se vivieron momentos de tensión con familiares del joven trasladado, quienes realizaron distintos reclamos en el lugar.

Pereyra aclaró que el hombre de 27 años fue llevado a una dependencia policial para establecer correctamente su identidad y quedó vinculado a la investigación. “Fue trasladado para una correcta identificación, supeditado a la causa”, explicó. Al ser consultado sobre su situación, confirmó que el traslado era “solamente para identificarlo”.

Investigan un conflicto de vieja data

En el operativo intervinieron distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos. “Comisaría Cuarta, Comisaría Octava y personal de la Guardia Especial”, detalló Pereyra.

Foto: Elonce.

El subcomisario confirmó además que las medidas fueron solicitadas después de las presentaciones efectuadas por las personas involucradas. “Se recibieron denuncias y, a raíz de eso, se solicitaron las medidas correspondientes”, señaló.

Finalmente, consultado sobre el posible origen del episodio, Pereyra indicó que se trataría de “problemas de vieja data, posiblemente”. Ante la pregunta sobre una eventual vinculación con el narcomenudeo, aclaró: “Sería una de las cuestiones a analizar por la Fiscalía, pero de momento no lo podría ampliar”.