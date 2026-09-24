Homicidio tras pelea entre vecinos: el presunto autor está identificado y tendría antecedentes

Un hombre de aproximadamente 26 años murió este jueves por la mañana tras recibir una puñalada durante una pelea con otro vecino en barrio El Perejil, de la ciudad de Paraná. El presunto autor del homicidio estaría identificado y es buscado por la Policía, según confirmó a Elonce el jefe Departamental Paraná, Hernán Góngora.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en la zona de cortada 211 y calle Juan Báez, dentro de un asentamiento denominado Piedra, bajo jurisdicción de la Comisaría 13ª. La Policía tomó conocimiento a través de un llamado que advertía sobre una pelea y una persona que había resultado gravemente herida con un arma blanca.

Cuando los efectivos llegaron encontraron al hombre cuyos familiares ya habían solicitado una ambulancia y, minutos después, arribó el personal de emergencias. “Cuando es examinado, se constata que la persona ya estaba sin vida”, confirmó el jefe policial.

Homicidio en barrio El Perejil de Paraná: identificaron al presunto autor

“Sabemos que la persona que falleció se peleó con otra que vive en el mismo pasaje, y producto de esa pelea recibe una herida de arma blanca en la parte intercostal izquierda, que es la que le provoca minutos después el fallecimiento”, detalló.

Todavía no confirmaron la identidad de la víctima

La Policía no difundió inicialmente la identidad del fallecido debido a que no tenía documentación personal al momento del procedimiento.

No obstante, precisó que la víctima tenía entre 26 y 27 años y que, de acuerdo con los elementos encontrados en el lugar, aparentemente se encontraba realizando trabajos de albañilería.

En la escena fueron secuestrados distintos elementos que estaban alrededor de la víctima y que serán analizados para establecer si alguno fue utilizado durante el enfrentamiento. Consultado específicamente sobre la presencia de armas de fuego, Góngora respondió que hasta el momento no habían sido halladas.

El presunto autor estaría identificado

El Jefe de la Departamental confirmó que existen datos concretos sobre la identidad del sospechoso. Se trataría de un hombre mayor de edad que está siendo buscado. También indicó que la información sobre el sospechoso surgió, entre otros elementos, a partir de que tendría antecedentes.

La tarea para reconstruir lo sucedido presentó inicialmente dificultades debido a que las personas involucradas llevaban poco tiempo residiendo en el lugar.

Según explicó Góngora, uno de los involucrados se había instalado recientemente en el asentamiento, por lo que los vecinos tenían poca información para aportar.

Además, señaló que aparentemente residía junto a una mujer que también estaría identificada. “Una vez que sean localizadas van a ser puestas a disposición de la Fiscalía, que tendrá la tarea de distribuir los roles de cada uno”, manifestó.

Respecto de las características de la zona donde ocurrió el crimen, Góngora indicó que “es una zona tranquila. Si bien es un asentamiento, la mayoría de la gente que vive acá es gente humilde, trabajadora”, expresó.

Investigan qué originó la pelea

Sobre los motivos que desencadenaron el enfrentamiento que terminó con la muerte del joven, Góngora explicó que existían personas que habrían presenciado parte de lo sucedido, pero todavía no permitían determinar con precisión el motivo del conflicto.

“Sabemos que hubo una pelea. Las personas que estuvieron presentes no son muy firmes en los argumentos que dicen con respecto a lo que generó esa discusión”, indicó.

Por esa razón, remarcó que la investigación mantendría prudencia hasta completar las declaraciones. “Vamos a esperar que personal de Homicidios realice la tarea de tomar las declaraciones correspondientes y establecer realmente qué fue lo que pasó”, afirmó.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección General de Investigaciones, División Homicidios y la Dirección General de Policía Científica, con intervención de la fiscal Patricia Yedro.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue retirado de la escena y trasladado para la realización de la autopsia, que permitirá precisar las características de la lesión y la causa de muerte. Elonce.com