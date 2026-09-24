Secuestraron redes, armas y dos embarcaciones en el río Paraná

Durante la madrugada de este jueves en la zona de reserva del arroyo Feliciano, a la altura del kilómetro 709 del río Paraná, Prefectura secuestró redes, armas de fuego y dos embarcaciones. Los involucrados serían oriundos de Piedras Blancas.

El procedimiento fue realizado en forma conjunta por efectivos de las Prefecturas de Santa Elena, La Paz y Hernandarias, en el marco de los controles preventivos que se desarrollan en el corredor fluvial destinado a combatir la pesca ilegal y proteger los recursos naturales.

Durante el despliegue, el personal encontró siete redes de pesca caladas, de aproximadamente 100 metros de extensión cada una. Según se indicó, habían sido colocadas atravesando el arroyo Feliciano de lado a lado.

Redes con una medida inferior a la permitida

De acuerdo con la información conocida, las redes tenían además una medida de malla inferior a la reglamentaria de 14,5 centímetros, circunstancia que favorece la captura indiscriminada de ejemplares de diferentes tamaños.

Los elementos fueron retirados del agua y secuestrados como parte del procedimiento realizado en el área de reserva.

Este tipo de controles tiene como objetivo prevenir prácticas de pesca no permitidas y preservar la fauna ictícola del río Paraná y sus afluentes.

Detectaron dos embarcaciones con armas de fuego

Mientras se desarrollaba el operativo, el personal de Prefectura detectó dos embarcaciones con tripulantes que portaban armas de fuego, por lo que se procedió a verificar la documentación correspondiente.

Según se informó, los ocupantes no contaban con la documentación exigida para las armas, motivo por el cual fueron secuestradas.

Además, Prefectura incautó las dos embarcaciones, debido a que sus ocupantes tampoco pudieron acreditar la propiedad de las mismas durante el procedimiento.

El operativo concluyó con el secuestro de siete redes de pesca, armas de fuego y dos embarcaciones, entre otros elementos vinculados a las actuaciones. De acuerdo con los primeros datos, el valor total de lo incautado superaría los 12 millones de pesos.