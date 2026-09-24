Video: tres mujeres robaron en un comercio que abrió hace apenas 10 días en Paraná

El robo a un comercio de calle Gualeguaychú en Paraná quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que había abierto sus puertas hace apenas diez días. Según relataron sus empleados a Elonce, tres mujeres habrían utilizado una maniobra de distracción para sustraer prendas de vestir por aproximadamente $200.000.

Gino Librera, quien se encontraba atendiendo, explicó que una de las mujeres simuló realizar una compra y le pidió que bajara un conjunto deportivo ubicado en altura. "Cuando fui a buscar el utensilio para bajarlo, dos de ellas ingresaron sin hacer ruido y pasaron por el otro pasillo", relató.

Según indicó, mientras permanecía de espaldas, las otras dos sospechosas habrían colocado prendas dentro de un bolso. "Se llevaron más o menos seis prendas importadas, con un valor de alrededor de $200.000 en total. Fue un golpe durísimo. Estamos hace más o menos una semana y empezar así es difícil", lamentó.

Las siguieron y dieron aviso a la Policía

El empleado advirtió la situación al escuchar el movimiento de las perchas y observó que las mujeres tenían varias prendas y un bolso. "Me alarmé. Me puse en la puerta, ellas se pusieron nerviosas, empezaron a colgar las cosas y, cuando salieron del local, fui atrás de ellas y avisé a un móvil", contó.

Posteriormente, las tres sospechosas fueron localizadas por efectivos policiales en la zona céntrica. De acuerdo con el relato de los comerciantes, fueron identificadas cerca de calles Urquiza y Buenos Aires y coincidían con las personas registradas por las cámaras de seguridad.

(Elonce)

Los trabajadores señalaron que, al momento del procedimiento, la Policía habría encontrado mercadería presuntamente perteneciente a otros comercios, además de un elemento punzante. También indicaron que dentro de uno de los bolsos habría una estructura preparada para intentar impedir la activación de sistemas de alarma. Estos elementos quedaron sujetos a las actuaciones policiales correspondientes.

El llamado de atención a otros comerciantes

Cristian Villaverde, otro de los empleados, sostuvo que el local ya había advertido movimientos previos de algunas de las personas involucradas. Según manifestó, habrían concurrido anteriormente al establecimiento, por lo que sospechan que la maniobra había sido planificada.

Tras el episodio, los empleados pidieron extremar las precauciones, especialmente ante períodos de mayor movimiento comercial. "Hay que estar atentos porque va a haber mucha gente entrando a los locales. Todo hoy sale muy caro y es el esfuerzo de los comerciantes", expresó Librera.

La denuncia fue radicada en una dependencia policial y las imágenes de las cámaras de seguridad fueron aportadas para la investigación. Los comerciantes destacaron que, pese al impacto económico sufrido a pocos días de comenzar la actividad, continuarán trabajando. "Nos esforzamos todos los días, sin perder la fe, y eso es lo importante", concluyeron.