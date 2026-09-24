Presentaron el predio donde funcionará una futura planta de biogás en Crespo

En Crespo fue presentado este jueves el predio donde se proyecta instalar una planta de biogás que buscará transformar residuos de la producción agroindustrial en energía y otros productos. El terreno se encuentra sobre calle Primero de Mayo, frente al Parque Industrial, y será escenario desde la próxima semana de los primeros estudios técnicos y ambientales.

El intendente Marcelo Cerutti explicó que la iniciativa comenzó a gestarse hace más de un año, a partir de diferentes contactos con representantes alemanes. “Dentro de esas visitas vino gente de la Cámara Argentino-Alemana de Comercio e Industria y una de las industrias planteó, viendo la realidad de nuestra zona, la potencialidad que tenía este sector para instalar una planta de biogás”, recordó.

Esta semana se produjo además uno de los avances administrativos necesarios para continuar con el proyecto. “Anoche salió, a partir del Concejo Deliberante, la autorización del uso del suelo, que es el primer hecho concreto en la parte física”, destacó Cerutti, quien señaló que en paralelo continúan las gestiones por financiamiento, provisión de materia prima y comercialización de los futuros productos.

Residuos agroindustriales como fuente de energía

El objetivo será aprovechar materiales provenientes de actividades de fuerte presencia en Crespo y su zona de influencia. Entre ellos aparecen el guano de gallinas ponedoras y pollos, efluentes porcinos y de la industria láctea, además de otros subproductos generados por establecimientos agroindustriales.

Cerutti remarcó que uno de los principales objetivos es encontrar una respuesta ambiental para esos materiales. “De algo que es residuo hoy podemos generar energía”, afirmó, y agregó que el proyecto “también nos define como ciudad en lo que tiene que ver con la producción y la innovación”.

Futura planta de biogás en Crespo.

Juan Khouri, responsable del emprendimiento, planteó una mirada similar sobre los insumos que llegarán a la planta. “No es un residuo ni el guano, ni los efluentes de las cabañas de cerdo ni de las lácteas: son recursos energéticos”, sostuvo. Según explicó, el esquema previsto permitirá producir “biocombustibles, biofertilizantes y dióxido de carbono para las industrias alimenticias”.

La próxima semana comenzarán los estudios

Los trabajos iniciales sobre el terreno comenzarán en los próximos días y tendrán una duración estimada de seis meses. “Vamos a empezar a hacer los estudios de impacto ambiental, estudios de suelo y todas las viabilidades que nos pongan en decisión de inversión en este sitio”, explicó Khouri.

Futura planta de biogás en Crespo.

La instalación prevista para Crespo contempla 24 biodigestores destinados al procesamiento de la materia orgánica. El terreno pertenece a la familia Fontana, cuyos integrantes decidieron formar parte del proyecto. “No quisieron vender, quisieron ser parte. Es una visión de largo plazo, porque lo que se vaya a construir va a quedar acá”, destacó el empresario.

La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hoffman, valoró especialmente esa transformación de los efluentes productivos. “Algo que hoy para ellos es un problema, que es el tratamiento de los efluentes y residuos de la producción, puede transformarse en energía y en un recurso para sus propias producciones”, expresó.

Trabajo, inversión y nuevas alternativas energéticas

Desde el municipio también proyectan efectos sobre el empleo y la actividad económica local. Cerutti mencionó que la planta implicará puestos de trabajo y movimiento logístico, pero además puso el foco en los jóvenes: “Van a poder estudiar, desarrollarse y vivir en la ciudad, sin tener que irse a buscar trabajo a otro lado”.

El secretario de Industria de Entre Ríos, Catriel Tonutti, indicó que el emprendimiento forma parte de una iniciativa de mayor escala y señaló que podría convertirse en el primer proyecto de la provincia comprendido dentro del RIGI nacional. “Darle valor agregado al desperdicio, sin dudas, es ganar-ganar”, resumió al referirse al potencial productivo y ambiental.

Por su parte, el secretario de Energía, Sergio Tarchini, destacó la posibilidad de producir biometano y diversificar la matriz provincial. Explicó que ese combustible podría utilizarse para generar electricidad y, si el marco regulatorio lo permite, incorporarse a redes de gas.