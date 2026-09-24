Con quórum asegurado, el Senado debate cambios en el Banco Central y en el régimen de Zonas Frías

El Senado de la Nación inició este jueves una sesión clave para el Gobierno luego de que el oficialismo y sus aliados reunieran los 37 legisladores necesarios para alcanzar el quórum. La agenda tiene como ejes la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zonas Frías, que reducirían el universo alcanzado por los subsidios al gas.

Tras la apertura del recinto, hubo una cuestión de privilegio planteada por el radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del senador Carlos Linares. Luego comenzó formalmente la discusión sobre la modificación del funcionamiento del Banco Central, uno de los proyectos económicos que el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados, pero llegará a una nueva votación con modificaciones. El oficialismo tuvo que negociar con otros bloques para conseguir respaldo y aceptó cambiar uno de los puntos vinculados con la designación y remoción de las autoridades de la entidad monetaria.

Los cambios que se discuten para el Banco Central

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, confirmó que el texto será modificado para que la intervención sobre la designación y remoción de las autoridades quede en manos del Senado y se requiera mayoría absoluta. La modificación reemplazaría el esquema de mayorías agravadas aprobado previamente por Diputados.

Monteverde defendió la reforma al señalar que busca devolver al Banco Central un mandato centrado en “preservar el valor de la moneda” y establecer reglas de mayor estabilidad institucional. El proyecto también apunta a limitar el financiamiento monetario al Tesoro y modificar distintas disposiciones sobre la relación entre la autoridad monetaria y el sector público.

Desde el peronismo, Jorge Capitanich adelantó su rechazo y reclamó una discusión económica más amplia. El senador propuso debatir “una regla fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”, y cuestionó los objetivos que atribuyó a la política cambiaria del Gobierno.

Qué ocurrirá con el régimen de Zonas Frías

El otro punto central de la jornada será la modificación del régimen de Zonas Frías. La propuesta busca dejar sin efecto parte de la ampliación sancionada en 2021 y concentrar nuevamente el beneficio para usuarios de la Patagonia, Malargüe y sectores de la Puna, lo que implicaría que más de un millón de usuarios actualmente alcanzados dejen de recibir los descuentos vigentes.

El esquema en discusión afectaría a localidades incorporadas en los últimos años en provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis. El Gobierno estima que la modificación permitiría reducir el costo fiscal del régimen, mientras que senadores de distritos afectados anticiparon posiciones contrarias al recorte.

En paralelo, el Ejecutivo negoció con gobernadores del norte una ampliación de los bloques subsidiados de electricidad durante los meses de mayores temperaturas. Esa compensación no forma parte del proyecto de Zonas Frías que llegó al recinto y, según lo informado durante las negociaciones, sería instrumentada posteriormente mediante una resolución del área energética.

Una votación con negociaciones abiertas

A diferencia de la reforma del Banco Central, donde el oficialismo aceptó modificaciones para asegurarse apoyos, la votación sobre Zonas Frías se mantenía más ajustada al comienzo de la sesión. El proyecto generó diferencias incluso dentro de espacios que habitualmente acompañan iniciativas del Gobierno.

La reforma de la Carta Orgánica no quedará sancionada definitivamente este jueves si el Senado confirma los cambios acordados, ya que deberá regresar a Diputados para una segunda revisión. La normativa vigente establece actualmente que el presidente, vicepresidente y directores del BCRA son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara alta.

La sesión continuará durante la tarde con ambos proyectos en el centro de la discusión. El oficialismo buscará reunir los votos para avanzar con dos medidas que forman parte de la agenda económica del Gobierno, mientras la oposición y los bloques provinciales mantienen diferencias tanto sobre el nuevo funcionamiento del Banco Central como sobre la reducción de los beneficios incluidos en el régimen de Zonas Frías.