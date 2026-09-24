Selección Argentina: hoy comienza la venta de entradas para la despedida de Messi

La Selección Argentina abrirá este jueves 24 de septiembre la venta de entradas para los dos amistosos que disputará en el estadio Monumental, entre ellos el encuentro ante Benín que marcará la despedida de Messi frente al público argentino. La comercialización comenzará a las 18 y se realizará exclusivamente por internet.

La Asociación del Fútbol Argentino habilitará en simultáneo los tickets para los compromisos frente a Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre, y Benín, programado para el martes 6. Ambos encuentros se disputarán en la cancha de River y tendrán el mismo esquema de precios.

La venta originalmente estaba prevista para comienzos de esta semana, pero la AFA resolvió postergarla hasta este jueves. Para concretar la compra será necesario contar con un usuario registrado en Deportick, ya que no habrá boleterías ni puntos físicos habilitados.

Cuánto valen las entradas

La localidad más económica será la popular para menores de entre 3 y 10 años, con un valor de $29.000. La popular general costará $90.000, mientras que las plateas altas Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000.

Las plateas medias Sívori y Centenario valdrán $320.000, el mismo monto establecido para las plateas altas San Martín y Belgrano. En tanto, las ubicaciones bajas San Martín y Belgrano costarán $450.000.

Las entradas más caras serán las plateas medias San Martín y Belgrano, fijadas en $480.000. Los menores de 3 años podrán ingresar sin abonar entrada, mientras que desde esa edad deberán pagar el valor completo correspondiente cuando se trate de sectores de platea.

Cómo será la despedida de Messi

El partido del 6 de octubre tendrá un carácter especial para la Selección Argentina, ya que será la última presentación de Messi con la camiseta nacional ante los hinchas argentinos. El capitán integra la convocatoria, pero no estará disponible para los primeros dos compromisos de esta ventana internacional.

Por ese motivo, no jugará frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en Córdoba ni contra Burkina Faso el sábado 3 en el Monumental. Su única participación está prevista para el encuentro frente a Benín.

La expectativa alrededor de ese partido elevó considerablemente el interés por las entradas. La AFA mantuvo para ambos encuentros en River la misma estructura de valores, pese a que la despedida del capitán concentra buena parte de la atención.

También quedan entradas para el partido ante Bolivia

Antes de los encuentros en Buenos Aires, la Selección Argentina jugará ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. La venta para ese compromiso comenzó el lunes y todavía quedaban disponibles localidades en algunos sectores.

Entre las ubicaciones que continuaban a la venta se encontraban la Platea Gasparini Baja, con un valor de $140.000, y la Platea Ardiles, cuyo precio fue fijado en $170.000. Ese partido abrirá oficialmente la serie de tres amistosos.

Las personas con discapacidad que quieran asistir a los encuentros del Monumental también deberán gestionar previamente su localidad mediante Deportick durante el período de venta general. No se permitirá el ingreso sin el ticket tramitado con anticipación.

Así, desde las 18 de este jueves comenzará uno de los procesos de venta más esperados alrededor de la Selección Argentina. El foco estará puesto especialmente en el 6 de octubre, cuando Messi tendrá su despedida frente al público argentino en el Monumental.