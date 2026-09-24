Apple indemnizará a usuarios argentinos de iPhone: quiénes podrán cobrar y cuánto

Apple indemnizará a usuarios argentinos de iPhone mediante un fondo de US$3 millones destinado a propietarios y exusuarios de determinados modelos que hayan experimentado una disminución en el rendimiento de sus dispositivos. La compensación podrá alcanzar hasta US$40 por cada equipo elegible, aunque el monto definitivo dependerá de la cantidad de solicitudes que resulten aprobadas.

El acuerdo fue homologado por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº21 y surgió de una demanda colectiva iniciada en febrero de 2020 por Acción del Consumidor (ADELCO), según informó iProfesional. El expediente cuestionó la administración del rendimiento aplicada por Apple a determinados teléfonos con baterías envejecidas.

La homologación se produjo el 11 de agosto de 2026 y posteriormente se aclararon algunos términos mediante otra resolución. Apple aceptó constituir el fondo global sin reconocer los hechos planteados en el expediente ni admitir responsabilidad jurídica. La decisión comenzó a difundirse oficialmente mediante un edicto judicial.

Cuánto podrá cobrar cada usuario

El fondo de US$3 millones será distribuido entre todos los dispositivos cuyas solicitudes sean admitidas. El convenio fija un máximo de US$40 por teléfono, por lo que la suma individual surgirá de dividir el fondo disponible entre la cantidad de equipos validados, respetando ese límite.

Una misma persona podrá presentar solicitudes por más de un dispositivo, siempre que cada teléfono cumpla con los requisitos. Los equipos deberán ser identificados y atravesar el procedimiento de validación previsto en el acuerdo.

La compensación alcanza a siete modelos: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. No alcanza, por lo tanto, a cualquier modelo de la marca.

Qué requisitos deberán cumplir los iPhone

Además de haber adquirido o utilizado uno de esos dispositivos, el solicitante deberá declarar que el teléfono experimentó una disminución de rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

Para los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el dispositivo debió ejecutar iOS 10.2.1 o una versión posterior. En los iPhone 7 y 7 Plus, la condición se aplica a los equipos que utilizaron iOS 11.2 o versiones posteriores.

Podrán solicitar la compensación personas físicas o jurídicas que residieran en Argentina el 4 de febrero de 2020, fecha en la que se presentó la demanda colectiva. El beneficio incluye tanto a quienes todavía poseen el teléfono como a quienes lo utilizaron en el pasado.

Cómo y cuándo se podrá reclamar

Las solicitudes se gestionarán a través del sitio web dispuesto para implementar el acuerdo, acuerdosmartphones.com.ar. Allí se informará la fecha exacta en la que comenzará el registro y se publicarán las instrucciones definitivas para completar el trámite.

A partir de la implementación formal, los potenciales beneficiarios dispondrán de seis meses corridos para presentar el reclamo. El formulario requerirá información personal, el modelo del teléfono y los datos necesarios para identificar cada dispositivo.

Los integrantes del colectivo también podrán optar por excluirse del acuerdo. Para hacerlo deberán comunicarlo al Juzgado Nacional en lo Comercial Nº21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación del último aviso, de acuerdo con las condiciones previstas para este tipo de acciones colectivas.

Por qué se inició el reclamo contra Apple

El conflicto tiene su origen en el sistema utilizado por Apple para administrar el rendimiento de algunos iPhone con baterías químicamente envejecidas. La compañía explica que el mecanismo reduce dinámicamente determinados picos de funcionamiento cuando la batería no puede entregar la energía necesaria, con el objetivo de evitar apagados inesperados.

Según la documentación técnica de la propia empresa, la función puede provocar efectos como mayor demora al abrir aplicaciones, menor velocidad de desplazamiento, reducción de cuadros por segundo, atenuación de la retroiluminación o disminución del volumen del parlante. Apple sostiene que el impacto depende del estado de la batería y que reemplazar una batería degradada puede mejorar el rendimiento.

El caso argentino tiene antecedentes internacionales. En 2020, Apple acordó destinar hasta US$500 millones para resolver demandas colectivas en Estados Unidos relacionadas con determinados modelos de iPhone. Ese mismo año alcanzó otro convenio por US$113 millones con una coalición de fiscales generales estadounidenses, que también incluyó compromisos vinculados con la información brindada a los consumidores.