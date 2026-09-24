El Senado aprobó la reforma del Banco Central con cambios y vuelve a Diputados

La reforma del Banco Central obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra. El Senado modificó el mecanismo para designar y remover autoridades, por lo que la iniciativa deberá regresar a Diputados. También redefine el objetivo central del organismo y limita el financiamiento al Estado.
La reforma del Banco Central fue aprobada este jueves por el Senado de la Nación con 46 votos a favor y 22 en contra, aunque el proyecto sufrió modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción de Diputados. Por ese motivo, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para continuar con el trámite legislativo.
Uno de los principales cambios introducidos durante el debate estuvo relacionado con el mecanismo de designación y remoción del presidente y los integrantes del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La nueva redacción dejó afuera de ese procedimiento a la Cámara de Diputados y concentró la intervención legislativa en el Senado.
El proyecto había llegado al Senado después de ser aprobado por Diputados el 26 de agosto. La reforma forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria. El propio BCRA había defendido ante las comisiones del Senado que los cambios buscaban preservar la estabilidad de precios, limitar el financiamiento al Tesoro y modificar el marco institucional del organismo.
Cómo será la designación y remoción de las autoridades
Durante el tratamiento en particular, el oficialismo aceptó modificar las mayorías necesarias para nombrar y remover a las autoridades. La versión proveniente de Diputados contemplaba una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para la remoción. El Senado modificó ese esquema y estableció la intervención exclusiva de la Cámara alta, con mayoría absoluta.
Al anunciar el acuerdo alcanzado entre los bloques, el senador libertario Agustín Monteverde explicó: "Por acuerdo con los bloques se acordó un cambio para el mecanismo de remoción y designación". Y precisó: "En la designación regirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta por 6 años. La remoción deberá ser decretada por el Ejecutivo con la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta".
La modificación recibió un respaldo más amplio que la votación general del proyecto. El artículo referido al mecanismo para las autoridades obtuvo 66 votos afirmativos y dos negativos, según los resultados difundidos tras la sesión. De esta manera, los mandatos continuarán siendo de seis años, pero cambiarán las condiciones para la designación y una eventual remoción.
Un mandato centrado en preservar el valor de la moneda
Otro de los puntos centrales de la reforma del Banco Central es la redefinición de su misión. La iniciativa establece como objetivo primario y fundamental preservar el valor de la moneda, modificando el esquema establecido con la reforma de la Carta Orgánica de 2012.
Actualmente, la normativa contempla entre las finalidades del organismo la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Con la reforma impulsada por el Gobierno, el mandato quedaría concentrado principalmente en la estabilidad monetaria. La Carta Orgánica vigente se encuentra regulada por la Ley 24.144 y sus modificatorias.
Monteverde defendió esa modificación durante la sesión al afirmar: "Hemos asistido a 20 años de falsificación monetaria". Luego sostuvo: "Esta reforma devuelve al Banco Central a un mandato único, el de preservar el valor de la moneda, un mandato que nunca debió ser abandonado".
Límites al financiamiento del Estado
La iniciativa también busca prohibir la asistencia financiera del Banco Central al sector público. Entre otros puntos, elimina la posibilidad de utilizar adelantos transitorios para financiar al Gobierno nacional y establece restricciones a otras modalidades de asistencia financiera directa o indirecta. El alcance también incluye a provincias y municipios.
Uno de los artículos que volvió a generar cuestionamientos opositores fue el referido a las facultades financieras del organismo. El senador Martín Soria sostuvo durante el debate que la propuesta “habilita a la entidad monetaria a utilizar las reservas de oro y los ahorros y depósitos de todos los argentinos como garantías de préstamos internacionales". Se trata de una interpretación planteada por el legislador opositor durante la discusión parlamentaria.
Desde el oficialismo defendieron el proyecto y los cambios acordados. Patricia Bullrich sostuvo sobre el nuevo mecanismo para las autoridades: "Es mejor buscar un acuerdo, y que ese acuerdo se mantenga en el tiempo". Además, argumentó: "La forma en que vino este texto, con dos tercios en ambas Cámaras es inalcanzable".
El proyecto deberá volver a Diputados
La aprobación del Senado no convirtió la reforma en ley. Al haberse introducido modificaciones sobre el texto que había recibido media sanción, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, que tendrá que pronunciarse sobre los cambios realizados por la Cámara revisora, publicó NA.
El debate mostró diferencias políticas sobre el alcance de la reforma. Desde la oposición peronista hubo cuestionamientos generales al proyecto, aunque sus senadores acompañaron la modificación específica del mecanismo de designación y remoción. José Mayans cuestionó el rumbo del oficialismo al recordar la propuesta electoral de Javier Milei de eliminar el organismo: "¿No era que iban a destruir el Banco Central? Ahora se quieren quedar con el Banco Central, con poderes ilimitados, inconstitucionales".
Con la votación de este jueves, la reforma del Banco Central avanzó otro paso en el Congreso, pero todavía resta que Diputados analice la nueva redacción. El punto central de esa próxima instancia será definir qué sucede con las modificaciones incorporadas por el Senado antes de que el proyecto pueda alcanzar su sanción definitiva.