Colón proyecta la temporada de verano 2026/27 con grandes expectativas

La temporada de verano 2026/27 en Colón ya comenzó a planificarse con expectativas y una estrategia basada en diversificar la oferta turística ante los diferentes escenarios que podrían presentarse. Federico Escher, secretario de Turismo y Cultura de Colón, destacó en diálogo con Elonce que la ciudad cuenta con alternativas que van más allá de las playas y permiten sostener la actividad aun frente a una eventual creciente del río Uruguay.

El funcionario explicó que desde comienzos de año se monitorean los pronósticos relacionados con el fenómeno de El Niño, aunque remarcó que actualmente los servicios y atractivos funcionan con normalidad. "En este momento está disponible el 100%", afirmó y señaló que semanalmente se difunde información actualizada sobre la altura del río y las propuestas habilitadas.

Entre las alternativas mencionó los circuitos de naturaleza, termas, actividades náuticas, turismo rural, propuestas recreativas y recorridos históricos. A ello se suma el trabajo conjunto con San José, Villa Elisa y otros destinos de la microrregión Tierra de Palmares. "El abanico de posibilidades para que la gente disfrute de nuestra ciudad y nuestra región es muy amplio", sostuvo Escher.

Colón proyecta su temporada de verano 26/27

Obras para renovar los principales espacios turísticos

De cara al verano, Colón también avanza con obras sobre sectores estratégicos. Entre ellas se encuentra la puesta en valor de calle 12 de Abril, principal corredor comercial de la ciudad, donde se proyectan además actividades culturales, música en vivo y otras intervenciones destinadas a complementar la propuesta gastronómica y comercial.

Escher mencionó además trabajos sobre la Costanera y la ejecución del plan vial. Según explicó, las intervenciones se financian con recursos municipales y buscan renovar los principales bulevares y mejorar la circulación. "Nos gusta mucho que la gente sienta que la ciudad está en movimiento, que está en proceso, que está en transformación", expresó.

La planificación turística también se desarrolla en un escenario económico complejo. El secretario reconoció que el poder adquisitivo continúa condicionando las decisiones de viaje de los argentinos. En ese contexto, destacó el trabajo realizado con prestadores de alojamientos y gastronomía para proyectar estrategias a corto, mediano y largo plazo.

Tierra de Palmares y el peso del turismo

Según los datos aportados por Escher, Colón cuenta con alrededor de 12.000 plazas turísticas para una población de 35.000 habitantes. Si se considera toda la microrregión Tierra de Palmares, la capacidad asciende a unas 20.000 plazas, lo que representa, de acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 40% de la oferta de alojamiento de Entre Ríos.

"El turismo es nuestro modo de vida", recordó Escher al citar una definición del intendente José Luis Walser. La estrategia regional incluye la articulación entre municipios y el sector privado para fortalecer productos turísticos y generar nuevas experiencias para quienes llegan a la zona.

En ese escenario, noviembre tendrá un movimiento particular por la visita del Papa León XIV a Paysandú, prevista para el sábado 7, donde celebrará una misa a las 10 horas en el Parque París Londres. Colón trabaja con autoridades uruguayas para facilitar el tránsito de argentinos que elijan cruzar por el puente General Artigas.

La visita del Papa como antesala del verano

Escher indicó que se solicitó aumentar los puestos migratorios y se analiza la posibilidad de implementar una precarga digital de datos mediante códigos QR para agilizar el paso fronterizo. También plantearon la posibilidad de bonificar el peaje de regreso durante las jornadas vinculadas con la visita.

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Paysandú presenta una elevada demanda de alojamiento para esas fechas, mientras que en Colón ya existen consultas y reservas, aunque todavía sin niveles masivos. Desde el municipio esperan que parte de los visitantes utilice la infraestructura hotelera y gastronómica colonense.

"Para nosotros es un desafío que la gente que nos visite no solamente venga a ver al Papa, sino que disfrute nuestro entorno", explicó Escher. Con esa perspectiva y las obras en marcha, Colón apunta a aprovechar el movimiento previo y llegar al verano 2026/27 con una propuesta diversificada para sostener uno de los principales motores económicos de la ciudad.