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Sociedad Relevamiento oficial en la provincia

Encuesta de Hogares: piden colaboración a las familias seleccionadas en Entre Ríos

Estadística y Censos solicitó a los hogares seleccionados que participen del relevamiento que se realiza junto al INDEC. El operativo comprende el Gran Paraná, Concordia y otras 12 localidades entrerrianas y permite elaborar indicadores sociales y económicos.

24 de Septiembre de 2026
Encuesta de Hogares: piden colaboración en Entre Ríos.
Encuesta de Hogares: piden colaboración en Entre Ríos. Foto: (GdER)

Estadística y Censos solicitó a los hogares seleccionados que participen del relevamiento que se realiza junto al INDEC. El operativo comprende el Gran Paraná, Concordia y otras 12 localidades entrerrianas y permite elaborar indicadores sociales y económicos.

La Encuesta Permanente de Hogares en Entre Ríos continúa desarrollándose y la Dirección General de Estadística y Censos pidió especialmente la colaboración de las familias que fueron seleccionadas para participar. El organismo recordó que, al tratarse de una encuesta y no de un censo, cada respuesta resulta fundamental para obtener datos representativos de la población provincial.

 

El relevamiento se lleva adelante junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y permite producir información oficial sobre mercado de trabajo, ingresos, educación, migraciones y características de las viviendas, entre otros indicadores sociales y económicos.

 

 

Actualmente, el operativo comprende el Gran Paraná, integrado por Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Sauce Montrull, además del aglomerado Concordia, que incluye Benito Legerén, Villa Adela y Villa Zorraquín. La EPH es la principal fuente utilizada para elaborar indicadores laborales como las tasas de actividad, empleo y desocupación.

 

Otras 12 localidades forman parte del relevamiento

 

La muestra provincial también incluye hogares de Aldea Valle María, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Chajarí, Crespo, Federación, General Ramírez, Gualeguaychú, La Paz, Lucas González, San José y Santa Elena.

 

Desde Estadística y Censos remarcaron que la participación de las familias seleccionadas permite que los resultados reflejen las condiciones de vida de una población mucho más amplia. Precisamente, al no tratarse de un censo que visite todos los domicilios, cada hogar incluido en la muestra tiene una importancia estadística particular.

 

 

Los datos proporcionados se encuentran protegidos por el secreto estadístico, establecido por la Ley Nacional Nº17.622 y la Ley Provincial Nº8.910. La información es utilizada exclusivamente con fines estadísticos y los resultados se publican de manera agregada, sin identificar las respuestas individuales.

 

Recomendaciones para participar con seguridad

 

Ante la circulación de información falsa y algunos hechos de inseguridad, el organismo reiteró que el personal está identificado mediante credencial oficial con código QR y una carta de presentación firmada en tinta azul por la directora general de Estadística y Censos, Andrea Carina Cottonaro.

 

 

También recordó que los encuestadores no ingresan a las viviendas y que nunca solicitan claves bancarias, datos biométricos, fotografías o dinero. La identidad del personal puede comprobarse en la nómina oficial disponible en la página de Estadística y Censos.

 

Ante cualquier duda, los hogares pueden comunicarse al 03434207831, de 7 a 13 horas, o escribir a infodec@entrerios.gov.ar. Desde el organismo provincial insistieron en que la colaboración de las personas seleccionadas resulta esencial para producir estadísticas oficiales que permitan conocer la realidad económica y social de Entre Ríos.

 

Temas:

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