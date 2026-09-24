UOCRA acordó aumentos hasta noviembre: cuánto se cobra por hora en cada categoría

Actualizó los jornales de la construcción hasta noviembre.

La UOCRA y las cámaras empresarias de la construcción acordaron el 21 de septiembre de 2026, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una actualización de los salarios básicos para septiembre, octubre y noviembre. El entendimiento estableció tres aumentos mensuales acumulativos y nuevas escalas para trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10.

El acuerdo fue suscripto por el secretario general del gremio, Gerardo Martínez; el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; y el presidente de la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), Ricardo Andino.

El primer incremento fue del 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto. Para octubre se fijó una suba del 1,8% sobre los valores de septiembre y, para noviembre, otra del 1,7% sobre los de octubre. Por su aplicación sucesiva, los tres tramos equivalen a un aumento acumulado aproximado del 5,5% respecto de agosto.

Cuánto cobra un trabajador de la construcción en septiembre

En el convenio 76/75, los valores informados desde el 1.º de septiembre corresponden a jornales por hora, salvo la categoría sereno, que tiene un básico mensual. Las cifras cambian según la zona en la que se desempeñe el trabajador.

Los valores aplicables desde el 1º de septiembre de 2026 para los jornales básicos del CCT N° 76/75 varían según la zona geográfica de trabajo y la categoría laboral desempeñada.

Escala salarial de la UOCRA para el Convenio Colectivo CCT N° 76/75 en septiembre

Para la Zona A, los salarios básicos vigentes son los siguientes:

- Oficial Especializado: $7.561 por hora

- Oficial: $6.468 por hora - Medio Oficial: $5.977 por hora

- Ayudante: $5.502 por hora - Sereno:$999.495 por mes

En la Zona B, la liquidación incluye el básico y un adicional de zona:

- Oficial Especializado: básico $7.561, adicional zona $832, total $8.393 por hora

- Oficial: básico $6.468, adicional zona $715, total $7.183 por hora

- Medio Oficial: básico $5.977, adicional zona $648, total $6.626 por hora

- Ayudante: básico $5.502, adicional zona $633, total $6.135 por hora

- Sereno: básico $999.495, adicional zona $113.986, total $1.113.481 por mes

Para los trabajadores encuadrados en la Zona C, los valores ascienden a:

- Oficial Especializado: básico $7.561, adicional zona $4.047, total $11.608 por hora

- Oficial: básico $6.468, adicional zona $4.415, total $10.883 por hora

- Medio Oficial: básico $5.977, adicional zona $4.525, total $10.502 por hora

- Ayudante: básico $5.502, adicional zona $4.695, total $10.197 por hora

- Sereno: básico $999.495, adicional zona $671.444, total $1.670.938 por mes

En la Zona C-Austral, la grilla fija las siguientes cifras:

- Oficial Especializado: básico $7.561, adicional zona $7.561, total $15.123 por hora

- Oficial: básico $6.468, adicional zona $6.468, total $12.936 por hora

- Medio Oficial: básico $5.977, adicional zona $5.977, total $11.955 por hora

- Ayudante: básico $5.502, adicional zona $5.502, total $11.003 por hora

- Sereno: básico $999.495, adicional zona $999.495, total $1.998.989 por mes

Valores vigentes para el Convenio Colectivo CCT N° 577/10 en septiembre

El Anexo II del acuerdo detalla las tablas salariales del CCT N° 577/10 a partir del 1 de septiembre de 2026, divididas por especialidad técnica y región.

En la especialidad Canalización, la escala salarial por hora contempla:

- Zona A: Oficial Especializado $8.291; Oficial $6.775; Medio Oficial $6.086; Ayudante $5.485

- Zona B: Oficial Especializado básico $8.291, adicional zona desfavorable $910, total $9.201; Oficial básico $6.775, adicional zona desfavorable $738, total $7.513; Medio Oficial básico $6.086, adicional zona desfavorable $664, total $6.750; Ayudante básico $5.485, adicional zona desfavorable $602, total $6.087

- Zona C: Oficial Especializado básico $8.291, adicional zona desfavorable $4.477, total $12.768; Oficial básico $6.775, adicional zona desfavorable $4.607, total $11.382; Medio Oficial básico $6.086, adicional zona desfavorable $4.625, total $10.711; Ayudante básico $5.485, adicional zona desfavorable $4.662, total $10.147

- Zona C Austral: Oficial Especializado básico $8.291, adicional zona desfavorable $8.291, total $16.583; Oficial básico $6.775, adicional zona desfavorable $6.775, total $13.551; Medio Oficial básico $6.086, adicional zona desfavorable $6.086, total $12.171; Ayudante básico $5.485, adicional zona desfavorable $5.485, total $10.970

En la especialidad Líneas e Instalación, las remuneraciones fijadas son:

- Zona A: Oficial Especializado $8.510; Oficial $6.931; Medio Oficial $6.142; Ayudante $5.628

- Zona B: Oficial Especializado básico $8.510, adicional zona desfavorable $934, total $9.443; Oficial básico $6.931, adicional zona desfavorable $755, total $7.686; Medio Oficial básico $6.142, adicional zona desfavorable $670, total $6.812; Ayudante básico $5.628, adicional zona desfavorable $618, total $6.246

- Zona C: Oficial Especializado básico $8.510, adicional zona desfavorable $4.596, total $13.106; Oficial básico $6.931, adicional zona desfavorable $4.713, total $11.643; Medio Oficial básico $6.142, adicional zona desfavorable $4.668, total $10.811; Ayudante básico $5.628, adicional zona desfavorable $4.784, total $10.412

- Zona C Austral: Oficial Especializado básico $8.510, adicional zona desfavorable $8.510, total $17.020; Oficial básico $6.931, adicional zona desfavorable $6.931, total $13.861; Medio Oficial básico $6.142, adicional zona desfavorable $6.142, total $12.285; Ayudante básico $5.628, adicional zona desfavorable $5.628, total $11.257

Para la especialidad Empalme, los jornales por hora quedaron estructurados así:

- Zona A: Oficial Especializado $8.749; Oficial $7.137; Medio Oficial $6.404; Ayudante $5.805

- Zona B: Oficial Especializado básico $8.749, adicional zona desfavorable $960, total $9.709; Oficial básico $7.137, adicional zona desfavorable $778, total $7.915; Medio Oficial básico $6.404, adicional zona desfavorable $699, total $7.103; Ayudante básico $5.805, adicional zona desfavorable $637, total $6.442

- Zona C: Oficial Especializado básico $8.749, adicional zona desfavorable $4.724, total $13.473; Oficial básico $7.137, adicional zona desfavorable $4.853, total $11.991; Medio Oficial básico $6.404, adicional zona desfavorable $4.867, total $11.271; Ayudante básico $5.805, adicional zona desfavorable $4.934, total $10.739

- Zona C Austral: Oficial Especializado básico $8.749, adicional zona desfavorable $8.749, total $17.498; Oficial básico $7.137, adicional zona desfavorable $7.137, total $14.275; Medio Oficial básico $6.404, adicional zona desfavorable $6.404, total $12.808; Ayudante básico $5.805, adicional zona desfavorable $5.805, total $11.610 (Perfil)