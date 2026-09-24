Milei proyectó un fuerte crecimiento económico si es reelecto: “2028 será el mejor año de la historia”

El presidente Javier Milei volvió a defender este jueves el rumbo económico de su administración durante una exposición ante empresarios, banqueros e inversores en Nueva York. En ese marco, condicionó sus perspectivas para los próximos años a una eventual continuidad de su Gobierno y afirmó: “Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”.

La presentación se realizó en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes del ámbito empresarial y financiero estadounidense. Unas 160 personas participaron del encuentro, que formó parte de las últimas actividades de Milei durante su paso por Estados Unidos.

Durante su discurso, el mandatario buscó transmitir previsibilidad respecto del programa económico y sostuvo que su administración pretende mantener el actual esquema de política fiscal y monetaria. Sus definiciones se produjeron en momentos en que el escenario electoral de 2027 comienza a incorporarse a las expectativas de los mercados y de los sectores vinculados con la inversión.

La proyección económica que planteó Milei

Javier Milei aseguró ante los asistentes que la economía argentina atraviesa, según su interpretación, un período de expansión. “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso”, afirmó, y volvió a mencionar que el país lleva “27 meses seguidos de crecimiento”, una referencia que el Gobierno también utilizó previamente al describir la evolución de la serie de tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica.

El Presidente sostuvo además que espera una aceleración de las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía. “No solo en términos financieros, sino también en economía real”, expresó durante la conferencia. Se trata de una proyección formulada por el mandatario sobre la evolución futura de esos sectores.

Otro de los puntos de su intervención estuvo relacionado con la capacidad financiera del país para afrontar eventuales episodios de volatilidad. Milei afirmó que el Gobierno cuenta con herramientas para transitar el próximo año y sostuvo ante los inversores que espera un escenario de estabilidad.

La cifra de US$75.000 millones mencionada por el presidente

En ese contexto, el mandatario volvió a hablar de un “colchón” cercano a los US$75.000 millones. La cifra que presentó no corresponde exclusivamente a reservas líquidas del Banco Central: incluye, según su propio cálculo, potenciales compras de divisas, líneas de swap con Estados Unidos y China y capacidad de intervención mediante futuros.

El cálculo expuesto por Javier Milei contempla US$20.000 millones que el Gobierno proyecta adquirir, una línea de swap estadounidense por hasta US$20.000 millones, otro acuerdo de monedas con China y US$15.000 millones vinculados con una eventual posición en el mercado de futuros. A esos recursos, el Presidente agregó posibles ingresos derivados de la balanza comercial y nuevas inversiones.

Javier Milei también se presentó en la ONU.

La línea con Estados Unidos fue acordada originalmente por hasta US$20.000 millones y, según explicó este mes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, la Argentina había utilizado previamente solo una parte de ese instrumento. Por ese motivo, los distintos componentes mencionados por Milei tienen características financieras diferentes y no equivalen todos a reservas de disponibilidad inmediata.

Una exposición dirigida al sector inversor

La presentación tuvo como principal audiencia a representantes del sector financiero y empresarial. Milei aprovechó el encuentro para sostener que la continuidad de su programa económico después de 2027 permitiría profundizar las reformas y acelerar el flujo de capitales hacia actividades productivas.

La afirmación sobre 2028 constituye una expectativa política y económica del propio Presidente y dependerá, entre otros factores, del resultado de las elecciones presidenciales de 2027 y de la evolución de variables internas y externas. Milei vinculó esa perspectiva con la permanencia de las políticas que actualmente impulsa su administración.

La exposición de Javier Milei formó parte del cierre de su agenda en Nueva York, donde también participó durante esta semana de actividades vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo encuentros con referentes económicos y políticos. El mandatario tenía previsto emprender posteriormente el regreso a la Argentina.