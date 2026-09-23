Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo por US$7.000 millones

Argentina y Estados Unidos avanzaron en un acuerdo de financiamiento por hasta US$7.000 millones, destinado principalmente al desarrollo de proyectos de energía, minerales críticos e infraestructura. El paquete sería anunciado este miércoles en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) tendría un papel central en el esquema financiero. El objetivo estadounidense sería respaldar proyectos estratégicos y, al mismo tiempo, fortalecer las cadenas de suministro de energía y minerales críticos.

Uno de los proyectos centrales sería Argentina LNG, encabezado por YPF junto con la petrolera italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. Dentro del paquete se contempla un financiamiento de alrededor de US$6.000 millones vinculado a esta iniciativa de producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

El proyecto de GNL, en el centro del acuerdo

Argentina LNG contempla una inversión global considerablemente superior al financiamiento que se anunciaría ahora. El proyecto apunta a aprovechar el gas proveniente de Vaca Muerta y desarrollar la infraestructura necesaria para procesarlo y exportarlo desde la costa argentina.

El esquema incluiría distintas herramientas financieras y no se trataría de un único préstamo ni de un desembolso inmediato por US$7.000 millones. El financiamiento estaría canalizado mediante organismos estadounidenses y capital privado, de acuerdo con las características de cada iniciativa.

Además del GNL, el entendimiento abarcaría proyectos relacionados con minerales críticos y otras áreas energéticas, sectores considerados estratégicos por Washington para garantizar cadenas de suministro en el hemisferio occidental.

El anuncio previsto en Nueva York

La presentación del paquete está prevista para este miércoles en Nueva York. Por Argentina participará el canciller Pablo Quirno, mientras que por Estados Unidos estará el subsecretario de Estado Christopher Landau. También se espera la presencia de representantes del Exim Bank y del sector energético.

El entendimiento se inscribe en el proceso de profundización de los vínculos económicos entre ambos países. En febrero de 2026, Argentina y Estados Unidos ya habían firmado un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, que contemplaba cooperación para facilitar inversiones en sectores como energía, materiales críticos, infraestructura y tecnología.

El nuevo paquete se conocerá durante la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos y mientras se desarrolla la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los detalles definitivos, las condiciones de los instrumentos financieros y los proyectos alcanzados quedarán sujetos al anuncio formal de ambos gobiernos.