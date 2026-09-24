Estudiantes de Santa Elena crearon un andador para personas mayores.

Estudiantes de Santa Elena desarrollaron un andador para personas mayores a partir de una necesidad concreta detectada en su comunidad. Los alumnos de séptimo año del Instituto Privado de Educación Técnica D-67 Fernando Torres Vilches diseñaron y fabricaron un dispositivo de marcha y bipedestación con soporte axilar y pélvico.

El proyecto se llevó adelante en el marco de las Prácticas Profesionalizantes y permitió que los jóvenes aplicaran conocimientos adquiridos durante su formación técnica. Trabajaron sobre dibujo técnico, cálculo de estructuras, resistencia de materiales, procesos de fabricación, soldadura, ergonomía y seguridad e higiene.

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A partir de los requerimientos planteados por el destinatario, los estudiantes analizaron las características que debía reunir el dispositivo, seleccionaron materiales y planificaron las diferentes etapas hasta alcanzar una solución funcional.

Del aula a una necesidad concreta

"Lo que se presentaba como un obstáculo para una persona fue transformado, con orientación y atención al otro, en una oportunidad para el crecimiento de la comunidad educativa", destacó la directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), Judith Trembecki.

Durante el proceso, los alumnos realizaron cálculos, establecieron medidas antropométricas, construyeron el andador y concretaron distintas pruebas y evaluaciones. El destinatario también participó aportando información sobre las condiciones de uso y las necesidades que debía resolver el dispositivo.

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La experiencia contó con el acompañamiento de docentes tutores, encargados de orientar y supervisar cada instancia. Desde el CGE destacaron que el proyecto permitió vincular la educación técnica con una necesidad real, además de fortalecer la autonomía, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

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Formación técnica con impacto comunitario

La iniciativa también permitió abordar competencias que exceden los contenidos técnicos, como la responsabilidad, la comunicación, la sensibilidad social y la ética profesional.

"Celebramos estas iniciativas que vinculan, fomentan y aplican proyectos que permiten contextualizar el aprendizaje ante una necesidad concreta", remarcó Trembecki.