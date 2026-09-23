Donantes de médula ósea: exitosa jornada de inscripción mediante hisopado en la Facultad de Ciencias de la Educación

REDACCIÓN ELONCE
Más de 30 personas se sumaron al registro de donantes de médula ósea durante una jornada realizada en la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde Cucaier explicaron a Elonce que el hisopado permite tomar la muestra genética de manera rápida y no invasiva.
Una jornada de inscripción al Registro Mundial de donantes de médula ósea se realizó este miércoles en la Facultad de Ciencias de la Educación, en Paraná, donde más de 30 personas se incorporaron mediante la nueva modalidad de hisopado. La convocatoria fue tan amplia que, sobre el cierre de la actividad, se agotó el material disponible para tomar nuevas muestras.
La iniciativa se llevó adelante mediante un trabajo conjunto entre la Facultad y Cucaier, en el marco de las actividades vinculadas con el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Además de sumar potenciales donantes, la propuesta buscó brindar información sobre el procedimiento y despejar dudas frecuentes en torno a la donación.
Mariana Ramírez, encargada de Comunicación de Cucaier, destacó ante Elonce la respuesta obtenida. “Estuvimos ya hace unas cuantas horas trabajando en conjunto con con la facu en esta muy linda jornada, con muy buena convocatoria, este invitando y también este informando a los chicos sobre la inscripción al registro de posibles donantes de médula ósea”, expresó.
Una forma sencilla de incorporarse al registro
Ramírez remarcó que uno de los objetivos centrales de estas jornadas es acercar información a la comunidad y explicar que cualquier persona podría, eventualmente, necesitar un trasplante. “Es algo muy importante para nosotros poder acercarnos a estos lugares y que la gente se pueda informar, acercarse al tema, saber que ojalá nunca nos pase, pero nos puede pasar a cualquiera”, manifestó.
En ese sentido, destacó que el valor de la actividad fue más allá del número de personas que se incorporaron al registro. “Por eso más allá de la buena convocatoria y de los muchos inscriptos que tuvimos es es importante que la gente sepa lo sencillo que es poder ayudar a otro, poder donar vida en vida, como decimos nosotros”, afirmó.
Una de las novedades de la campaña fue la utilización del hisopado para obtener la muestra genética. La técnica comenzó a implementarse recientemente en Entre Ríos y permite realizar operativos de inscripción sin que sea necesario efectuar una extracción de sangre.
Cómo se realiza el hisopado
“La técnica de hisopado se incorporó hace muy poquito, hace 6 meses acá en la provincia. Antes para poder inscribirte al registro se hacía a través de la donación de sangre”, explicó Ramírez. Aclaró que la posibilidad de inscribirse mediante una donación de sangre continúa vigente, pero el nuevo mecanismo facilita la realización de campañas en distintos espacios.
La representante de Cucaier señaló que el procedimiento comienza con una preinscripción mediante un código QR. Posteriormente, se toma la muestra en el interior de la boca, sin agujas ni extracciones. “Esto es apenas como un barrido por cada mejilla que que realiza la técnica este y con eso ya se toma la muestra genética para poder quedar inscriptos en este registro”, detalló.
Ramírez también diferenció el procedimiento de otros hisopados que pueden resultar incómodos. “Se hace la preinscripción a través de QR y una vez que realizamos la preinscripción se hace un hisopado un hisopado que es muy fácil, muy rápido, no invasivo porque por ahí la gente se asusta hisopado del COVID que alguna vez este pasamos”, indicó.
La importancia de un registro mundial
La posibilidad de ampliar el número de personas registradas resulta fundamental debido a la dificultad de encontrar compatibilidad para un paciente que requiere un trasplante y no cuenta con un donante compatible dentro de su familia.
“Como es tan difícil encontrar un donante compatible de médula cuando alguien necesita, cuando alguien tiene la indicación de trasplante, el INCUCAI con más de 30 países se unieron y crearon este registro para que la persona que tiene esta indicación de trasplante, si no tiene un donante compatible en la familia, puede encontrarlo en este Registro Mundial de posibles donantes”, explicó Ramírez a Elonce.
La inscripción no significa que la persona vaya a realizar inmediatamente una donación. La muestra genética queda incorporada al registro y, si en algún momento aparece compatibilidad con un paciente que necesita un trasplante, el potencial donante es contactado para avanzar con el proceso.
Qué ocurre si aparece un paciente compatible
“Entonces a través de esta técnica ya quedamos inscriptos y después en un futuro si somos compatibles con alguien que necesita un trasplante, es ahí sí cuando nos van a dar aviso, nos van a informar que somos compatibles con alguien y se procede a la donación efectiva que también es muy sencilla”, precisó Ramírez.
Según explicó, la donación efectiva puede realizarse mediante un procedimiento de aféresis. “La donación efectiva se hace a través de una máquina que se llama de aféresis donde te conectan por un lapso de 2 o 3 horas y esa máquina lo que hace es filtrar de la sangre las células que sirven para el trasplante”, detalló.
La comunicadora resumió la importancia de ambas instancias y el impacto que puede tener el gesto solidario: “Son dos pasos muy sencillos, tanto el paso de la inscripción como el paso de la donación efectiva y gracias a eso le vas a poder dar la segunda oportunidad a una persona que lo necesita”.
Más de 30 personas se sumaron en la Facultad
Por su parte, Elías Moreira Aliendro, integrante del área de Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación, resaltó ante Elonce la convocatoria alcanzada. Al ser consultado sobre la respuesta de estudiantes y miembros de la comunidad educativa, fue contundente: “Amplísima”.
Moreira Aliendro destacó, además, la cantidad de personas incorporadas desde que comenzó a utilizarse esta modalidad. “La verdad que desde abril que arrancaron con esta nueva modalidad de hisopado, porque antes se tenía que sacar sangre, ahora ya no, somos la facultad que más aportó, así que estamos muy contentos”, señaló.
La convocatoria incluso superó las posibilidades previstas para la jornada. “Ya no se podía porque bueno, los dejamos sin material, pero justo sobre el final del horario pasó que bueno, varias personas vinieron y ya no había posibilidad de incluirse en el registro, pero superamos las 30 y pico de personas, que es un montón”, relató.
Dónde pueden inscribirse quienes no alcanzaron a hacerlo
Desde la Facultad destacaron que quienes no pudieron participar de la actividad igualmente tienen la posibilidad de incorporarse al registro. “Estamos invitando a todas las personas que, tanto acá en la facultad como quienes nos están viendo, quieran integrar este registro mundial de donantes de médula, pueden acercarse al Hospital San Martín, en donde permanentemente uno puede ir a inscribirse”, indicó Moreira Aliendro.
Finalmente, explicó que la actividad surgió del vínculo entre Cucaier y la institución educativa y remarcó la intención de continuar desarrollando iniciativas abiertas a la comunidad. “El Cucaier se acercó, nosotros nos mostramos absolutamente decididos a colaborar con esta iniciativa”, afirmó.
“Siempre tratamos de incentivar la solidaridad, la ayuda en comunidad, el trabajo mancomunado entre las entidades y eso es lo que hicimos una vez más”, concluyó Moreira Aliendro.