Discapacidad: Familias alertan por los cambios que se debaten en Diputados

Familias y prestadores de discapacidad siguen este miércoles la discusión en la Cámara de Diputados sobre la continuidad de la emergencia en discapacidad y los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. En diálogo con Elonce, Javier Albornoz, integrante del colectivo de discapacidad de Entre Ríos, advirtió que las demoras en los pagos ya afectaban la atención de niños y adultos que necesitaban terapias.

La ley vigente declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarla por un año. En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 abrió una discusión sobre las reglas de financiamiento y los valores de las prestaciones. Esas propuestas todavía están bajo debate legislativo.

Albornoz cuestionó el alcance de los cambios que se discuten. “Ellos proponen eliminar el nomenclador nacional, que es el que regula las prestaciones básicas de las obras sociales”, sostuvo. Para las organizaciones, la existencia de valores comunes para las prestaciones es uno de los puntos centrales del debate.

“Los profesionales no quieren atender ya casi a nuestros hijos”

Como padre de un niño con discapacidad, Albornoz relató cómo vivía la situación de los prestadores. “Si yo te digo la experiencia que pasa hoy en día, los profesionales no quieren atender ya casi nuestros hijos”, expresó.

Según explicó, las familias quedaban en medio de una tensión entre la necesidad de sostener los tratamientos y los reclamos de quienes los brindaban por pagos atrasados. "No podemos discutir con los profesionales si van a dejar de atender a nuestros hijos porque no les pagan", indicó.

Consultado por esas demoras, indicó que los plazos variaban según la obra social: “Los prestadores hablan de 5, 6 meses, algunos 7 meses”.

También manifestó cuestionamientos al funcionamiento de la OSER. Según su experiencia, algunas autorizaciones que antes se resolvían en el acto ahora demoraban varios días, mientras que los trámites vinculados con prestaciones podían extenderse aún más.

La preocupación por lo que se resolverá en el Congreso

El entrevistado sostuvo que las organizaciones buscan que la protección prevista por la ley continuara durante 2027. Sobre la propuesta oficial, señaló que observaban con preocupación los cambios al esquema de prestaciones y esperaban conocer qué texto avanzaría en Diputados.

Albornoz también se refirió a la renuncia del secretario nacional de Discapacidad. El dirigente relacionó ese episodio con las denuncias y diferencias contables conocidas en el área; las eventuales responsabilidades por esos hechos deben establecerse en las investigaciones correspondientes.

Antes de despedirse, resumió la incertidumbre que, según dijo, atravesaban las familias y los prestadores: “No sabemos qué va a pasar con este presupuesto de 2027 y no sabemos qué va a pasar con el proyecto de ley que presentó el gobierno nacional”. Mientras continúa la discusión parlamentaria, afirmó que las organizaciones permanecen en alerta por el futuro de las prestaciones.