El Hacking Day llega “recargado” con talleres, charlas y desafíos de ciberseguridad

El Hacking Day tendrá su segunda edición con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, que incluirán talleres prácticos, charlas especializadas y, como novedad, una competencia destinada a encontrar vulnerabilidades en sistemas informáticos. Emanuel Orzuza anticipó a Elonce que la propuesta busca acercar la ciberseguridad a diferentes públicos y consolidar una comunidad vinculada con una actividad que presenta una creciente demanda laboral.

En diálogo con Elonce, Orzuza recordó que la primera edición reunió a alrededor de 400 personas y aseguró que la convocatoria superó las expectativas de los organizadores. La iniciativa surgió desde el Laboratorio de Seguridad de la Información (LASI) y cuenta con acompañamiento municipal para su realización en Sala Mayo.

“Tenemos la suerte de decir que es el evento más grande de ciberseguridad en lo que es la región. En Paraná, Santa Fe o Rosario no existen eventos de esta magnitud y de este tipo”, afirmó.

Una segunda edición “recargada”

La nueva edición ampliará la cantidad y variedad de propuestas. Según explicó Orzuza, se programaron cinco talleres distribuidos entre los turnos mañana y tarde, además de siete u ocho exposiciones en la sala principal. Para algunas de las actividades, los lugares disponibles ya estaban próximos a completarse.

“Este año viene un poco recargado el Hacking Day porque tenemos cinco talleres que se van a dar en turno mañana y turno tarde, donde ya tenemos casi los cupos completos, además de unas siete u ocho charlas”, detalló.

Una de las principales novedades será la incorporación de un Capture The Flag (CTF), una modalidad competitiva ampliamente utilizada en el ámbito de la seguridad informática. Los participantes deberán resolver diferentes desafíos y encontrar vulnerabilidades o errores dentro de una plataforma.

“Básicamente, para los que no conocen o no son del mundo de la ciberseguridad, es una competencia de búsqueda de vulnerabilidades, de búsqueda de errores de software”, explicó.

Una competencia para buscar vulnerabilidades

Orzuza relacionó esta modalidad con una actividad que también presenta oportunidades profesionales: la búsqueda de fallas de seguridad en sistemas y aplicaciones.

“Hay muchas empresas que hoy pagan para que les encuentren los errores de software. Hay mucha demanda de esto, laboralmente hablando”, señaló.

En el Hacking Day, el desafío se desarrollará mediante equipos de hasta tres integrantes. Los participantes tendrán que encontrar distintas “flags” o banderas escondidas en la plataforma y habrá premios para quienes obtengan los mejores resultados.

La convocatoria trascendió los límites de Paraná. Según indicó el organizador, estaba prevista la llegada de competidores procedentes de diferentes puntos del país. “Vienen equipos a competir de Rafaela, de Rosario y del interior del país”, destacó.

Para Orzuza, contar con una propuesta de estas características fuera de Buenos Aires representa una oportunidad para fortalecer el ecosistema tecnológico regional. “Tener un evento de ciberseguridad en la región y tratar de construir ciberseguridad en la región, que es un poco lo que tratamos de hacer con el evento, nos pone muy contentos”, afirmó.

Inteligencia artificial y seguridad informática

La inteligencia artificial también ocupará un espacio importante dentro de la programación. El evento incorporará diferentes exposiciones vinculadas con IA y su relación con la seguridad informática.

“Este año tenemos muchas charlas sobre IA dentro del Hacking Day y ciberseguridad. De hecho, tenemos un taller de prompt injection”, adelantó Orzuza.

Más allá de las herramientas y novedades tecnológicas, el entrevistado sostuvo que uno de los objetivos principales consiste en generar conciencia acerca de los riesgos digitales y fomentar el intercambio de conocimientos.

“Es una demanda creciente laboralmente en lo que respecta a ciberseguridad y nosotros lo que tratamos de construir es conciencia sobre ciberseguridad y comunidad”, manifestó.

En ese sentido, remarcó el perfil técnico que pretenden mantener en el encuentro. “Vamos a hablar mucho de IA, pero IA sin humo. A nosotros no nos gusta mucho esto de vender humo. Es una comunidad técnica que estamos tratando de formar”, expresó.

Actividades para principiantes y especialistas

Aunque parte de la programación tendrá contenidos especializados, Orzuza aclaró que no será necesario contar con conocimientos previos para participar.

“Hay charlas y talleres para todos. Hay charlas que son más introductorias, hay otras que son más específicas; hay talleres introductorios y talleres súper específicos”, explicó.

Por ese motivo, invitó también a quienes simplemente tengan curiosidad por conocer cómo funciona la seguridad informática. “La idea es que se animen, que conozcan, que compartan. Estamos tratando de formar comunidad para eso”, indicó.

“Incluso al curioso que diga: ‘No sé si de esto puedo entender algo, si me gusta o no me gusta’, que se acerque a escuchar charlas de lindo nivel técnico, sin humo y con mucha realidad y ejercicio real”, agregó.

Especialistas y experiencias internacionales

El encuentro también contará con disertantes especializados en distintas áreas de seguridad informática. Entre las exposiciones previstas, Orzuza mencionó una relacionada con la vulneración de sistemas biométricos utilizados por aplicaciones bancarias en dispositivos Android.

Según explicó, el contenido había sido presentado recientemente en un importante encuentro internacional realizado en Las Vegas y será llevado al Hacking Day para compartirlo con el público regional.

“Poder tener mano a mano nosotros, de acá de Paraná y de la región, charlas técnicas con personas que están investigando ciberseguridad de manera permanente nos enriquece mucho”, valoró.

La propuesta también busca generar espacios de intercambio fuera de las exposiciones. Habrá un patio gastronómico en la explanada de Sala Mayo y un encuentro final destinado al networking entre asistentes y disertantes.

Inscripción previa y cupos limitados

Si bien las actividades serán gratuitas, será necesario realizar una inscripción previa. Particularmente, los talleres tendrán capacidad limitada debido a su modalidad práctica y una duración aproximada de dos horas y media.

El Hacking Day llega con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad

“El Hacking Day requiere inscripción previa. Los talleres son con cupos limitados porque son de dos horas y media y son prácticos”, explicó Orzuza.

Las charlas también tendrán un límite de asistentes determinado por la capacidad de Sala Mayo. Además, para quienes lleguen desde otras localidades se previeron propuestas complementarias durante los intervalos del evento.

Orzuza destacó finalmente la necesidad de debatir abiertamente sobre ciberseguridad, especialmente ante la creciente digitalización tanto de las actividades privadas como de las gestiones públicas. “Hay que darle la importancia que merece. Nos animamos a pararnos en un escenario y debatir qué estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cuáles son las mejores prácticas, y aprender en comunidad”, concluyó en diálogo con Elonce.