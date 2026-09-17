Los 20 trabajos que más crecerán hasta 2035, según Estados Unidos: salud y tecnología lideran la lista

Los trabajos que más crecerán hasta 2035 estarán concentrados en los sectores de la salud, la tecnología y las energías renovables, según las nuevas proyecciones publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

El organismo estimó que la economía estadounidense sumará aproximadamente 5,9 millones de puestos laborales entre 2025 y 2035. El empleo total crecería un 3,5% durante esos diez años, aunque determinadas profesiones avanzarían muy por encima de ese promedio.

Los enfermeros de práctica avanzada encabezaron el listado, con un crecimiento estimado del 41%. La cantidad de puestos en esa ocupación pasaría de alrededor de 336.300 en 2025 a 474.100 en 2035.

Los 20 trabajos con mayor crecimiento

De acuerdo con la clasificación oficial del BLS, estas son las ocupaciones que registrarían el mayor incremento porcentual entre 2025 y 2035:

Enfermeros de práctica avanzada: 41%.

Instaladores de paneles solares fotovoltaicos: 37%.

Científicos de datos: 35%.

Técnicos de mantenimiento de aerogeneradores: 30%.

Gerentes de servicios médicos y de salud: 24%.

Asistentes de fisioterapia: 23%.

Técnicos psiquiátricos: 22%.

Científicos de investigación informática y de la información: 22%.

Asistentes de terapia ocupacional: 21%.

Técnicos médicos oftálmicos: 21%.

Asistentes médicos: 21%.

Analistas de seguridad de la información: 21%.

Técnicos en seguridad y salud ocupacional: 19%.

Especialistas en audífonos: 19%.

Epidemiólogos: 19%.

Especialistas en seguridad y salud ocupacional: 18%.

Consejeros en adicciones, trastornos de conducta y salud mental: 18%.

Asistentes de salud domiciliaria y cuidado personal: 18%.

Profesores universitarios de especialidades de la salud: 18%.

Mecánicos de maquinaria industrial: 18%.

Salud, tecnología y energías renovables

El sector sanitario dominó buena parte del listado. Además de los enfermeros de práctica avanzada, se destacaron los asistentes de fisioterapia y terapia ocupacional, técnicos psiquiátricos, asistentes médicos, epidemiólogos y trabajadores dedicados al cuidado domiciliario.

La tecnología también mostró una demanda creciente. Los científicos de datos ocuparon el tercer puesto, con una expansión proyectada del 35%, mientras que los científicos de investigación informática y los analistas de seguridad de la información registrarían incrementos superiores al 20%.

Las energías renovables ubicaron dos ocupaciones entre las cuatro primeras. Los instaladores de paneles solares crecerían un 37% y los técnicos de aerogeneradores, un 30%, reflejando la expansión prevista de las fuentes alternativas de generación eléctrica.

Crecimiento porcentual no equivale a más puestos

La clasificación no identificó necesariamente las profesiones que generarán la mayor cantidad de empleos nuevos, sino aquellas que crecerán más rápidamente en términos porcentuales.

Una actividad con pocos trabajadores puede registrar una expansión del 30% y, aun así, sumar menos puestos que otra ocupación mucho más numerosa con un crecimiento del 5%.

En la clasificación basada en la cantidad absoluta de nuevos empleos aparecieron entre los primeros lugares los asistentes de salud y cuidado personal, repositores y preparadores de pedidos, empleados de comidas rápidas, enfermeros registrados, gerentes generales y desarrolladores de software.

Una proyección limitada al mercado estadounidense

Las cifras correspondieron exclusivamente al mercado laboral de Estados Unidos y no constituyeron una proyección global. Las necesidades de empleo pueden variar según la estructura económica, demográfica y productiva de cada país.

Sin embargo, el relevamiento permitió observar las áreas hacia las cuales podría desplazarse una parte importante de la demanda laboral durante la próxima década.

El envejecimiento de la población, la digitalización, la necesidad de proteger los sistemas informáticos y la transición energética aparecen como algunos de los principales factores detrás del crecimiento esperado.