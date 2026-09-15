Preocupaciones de los entrerrianos: trabajo, economía y llegar a fin de mes encabezan los sondeos

REDACCIÓN ELONCE
Las preocupaciones de los entrerrianos se concentran principalmente en el trabajo, la economía y las dificultades para llegar a fin de mes, según explicó el consultor Jorge Majluf. Además, analizó el escenario político provincial y nacional de cara a 2027.
Las preocupaciones de los entrerrianos estuvieron encabezadas por el trabajo, la situación económica y las dificultades para llegar a fin de mes, según explicó el encuestador y consultor Jorge Majluf. A partir de los estudios que realiza, señaló que también apareció con fuerza la incertidumbre por la estabilidad laboral y una percepción de pérdida de capacidad para acceder a bienes y servicios.
“Lo que primero aparece es el trabajo, la economía en general, el trabajo en particular y que no alcanza la plata para llegar a fin de mes, como segunda cuestión a la par del trabajo”, explicó Majluf al referirse a las principales inquietudes detectadas.
La cuestión laboral, indicó, no estuvo limitada a quienes perdieron su empleo o intentan conseguir uno. También alcanzó a personas que actualmente trabajan, pero temen atravesar una situación similar. “El trabajo, ya sea por precarización, por miedo a perderlo o por no encontrarlo. Mucha gente ve balas que le pican cerca: despiden a un vecino, despiden a un pariente y eso les genera mucha preocupación”, describió.
Trabajar más para acceder a menos
La percepción sobre el poder adquisitivo completó el cuadro económico mencionado por el consultor. “También, para completar la parte económica, está la cuestión de que cada vez tienen que trabajar más para acceder a menos bienes o a menos servicios. Esas cuestiones son las más preocupantes”, afirmó.
Majluf fue consultado además por la manera en que ese escenario social repercute en la identificación política. En ese terreno, planteó como interpretación de sus estudios que existe un distanciamiento de una parte de la sociedad respecto de los espacios tradicionales.
“Lo que aparece es una continuidad de la falta de identificación con los espacios tradicionales”, sostuvo. A partir de esa observación, consideró que el escenario que tiempo atrás imaginaba principalmente polarizado comenzó a mostrar modificaciones.
Una posible tercera opción a nivel nacional
Según Majluf, existe un segmento que no se siente representado ni por el peronismo ni por el oficialismo nacional. “Se están alejando de los dos lados y se está abriendo un espacio, me parece, para una tercera opción a nivel nacional”, señaló.
El encuestador aclaró que esa observación no implica afirmar que necesariamente aparecerá una nueva figura política capaz de capitalizar ese sector. “No digo que va a emerger un outsider nuevo, pero sí que hay que empezar a mirar con más atención a ese espacio que no quiere mileísmo y que no quiere peronismo”, explicó.
Al trasladar el análisis a Entre Ríos, Majluf sostuvo que observó tendencias similares, aunque con particularidades provinciales. En ese sentido, recordó que en el balotaje presidencial de 2023 Javier Milei obtuvo en territorio entrerriano un porcentaje superior al promedio nacional.
Qué muestran sus mediciones de imagen
Majluf también comparó la evolución que, según sus propios relevamientos, tuvieron las imágenes del presidente Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Se trata de resultados de encuestas mencionados por el consultor durante la entrevista.
“Hace dos años, lo común de ver en Milei era, para hacer números redondos, 60 positivas, 40 negativas, un diferencial de +20 en Entre Ríos”, explicó. En aquel momento, sostuvo, Frigerio todavía registraba un nivel de desconocimiento propio de una figura que comenzaba su gestión provincial.
De acuerdo con Majluf, ese escenario posteriormente cambió. “Eso se ha revertido. Frigerio todavía conserva claramente diferenciales positivos de imagen, tiene más imagen positiva que negativa, y Milei ya en ninguna ciudad que nosotros encuestamos tiene diferencial positivo. En todas las ciudades tiene diferencial negativo”, aseguró.
Imagen personal y evaluación de gestión
El especialista aclaró que sus estudios diferencian la imagen de los dirigentes de la valoración específica que los ciudadanos realizan sobre sus gestiones. Sin embargo, señaló que ambas variables suelen mantener una relación estrecha.
“Cuando preguntamos cómo califica la gestión del intendente, del gobernador y del presidente, generalmente usamos una escala de uno a diez o, a veces, aprueba-desaprueba. Después preguntamos qué imagen tiene de Milei, de Frigerio, lo que fuese”, detalló.
Sobre la relación entre ambas respuestas, explicó: “No replica 100%, pero la gestión explica buena parte de la imagen. Es difícil ver grandes diferencias entre imagen y gestión”.
La mirada sobre el peronismo
Al abordar específicamente la situación del peronismo, Majluf planteó que, según su interpretación de los estudios realizados, persiste un nivel de rechazo en un sector del electorado que atraviesa distintos estratos socioeconómicos.
“Yo creo que hay una dureza importante en un sector de la sociedad que el peronismo no puede penetrar todavía y no avizoro, en el corto plazo, que eso se torne poroso como para que entre algún mensaje de un emisor peronista”, manifestó.
El consultor agregó que esa percepción ya no estaría limitada a los sectores medios. “Antes eso era adjudicable a la clase media, el rechazo del peronismo. Ahora creo que parte de la clase media, incluso parte de la clase baja, nivel económico bajo, también está pasando. Eso ha cambiado mucho”, afirmó.
El desafío de una tercera fuerza en Entre Ríos
Si bien Majluf observó espacio para una tercera alternativa en el escenario nacional, consideró mucho más difícil que una nueva fuerza consiga instalarse a escala provincial en Entre Ríos.
“Lo veo casi imposible porque no veo una tercera fuerza, como se dice en la jerga, con los fierros necesarios para instalarse como un candidato. Instalarse a nivel provincial es extremadamente difícil”, evaluó.
La dificultad, explicó, radica principalmente en el nivel de conocimiento de los dirigentes fuera de sus ciudades de origen. Según su análisis, resulta más sencillo consolidar un referente dentro de una localidad o instalar nacionalmente una figura a partir de la exposición mediática que construir un dirigente conocido en todo el territorio provincial.
Qué puede cambiar con la Boleta Única
Finalmente, Majluf analizó la implementación de la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones provinciales y consideró que el sistema permitirá expresar con mayor precisión las preferencias de los votantes entre las diferentes categorías.
“Yo creo que la anterior forma de votar con la boleta sábana distorsionaba la voluntad del elector. Por ahí el elector quería votar por intendente a un palo político y gobernador a otro y, por temor, metía la boleta completa y, en definitiva, no terminaba manifestando lo que realmente quería”, argumentó.
En cuanto a la participación electoral, diferenció el sistema de votación del interés ciudadano por concurrir a las urnas. “Yo creo que no hay una relación entre el nuevo sistema y la afluencia a votar. Me parece que va a ir a votar menos gente en esta elección ejecutiva que en la de 2023, por esta cuestión que hablamos de la lejanía de los vecinos, de la opinión pública para con la política, pero no creo que el nuevo sistema aumente o disminuya la cantidad de votantes”, concluyó Majluf.