Selección Argentina de sóftbol: Etchevers Larraburu anticipó el Suramericano y confirmó que jugará en los Chiefs

REDACCIÓN ELONCE
Matías Etchevers Larraburu analizó en El Once Deportivo el presente de la Selección Argentina de sóftbol, que afrontará los Suramericanos en Paraná. El pitcher repasó sus giras internacionales, el título con Talleres y confirmó que en 2027 jugará para los Chiefs.
Matías Etchevers Larraburu atraviesa un año cargado de desafíos y ya tiene la mirada puesta en la Selección Argentina de sóftbol, que disputará los Juegos Suramericanos en Paraná. El pitcher visitó El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y habló sobre la competencia que se avecina, su crecimiento en el seleccionado, la consagración nacional con Talleres y su futuro internacional.
“Tute”, como lo conocen sus amigos y compañeros, regresó recientemente a Paraná después de una extensa gira internacional que lo llevó por Norteamérica, Europa y Asia. “Hice dos meses en Canadá y Estados Unidos porque la temporada es entrar y salir todo el tiempo. Después hice República Checa una semana para jugar la Eurocopa, en la cual quedamos cuartos. Ahí me fui junto con Pablo y Teo. Fuimos los tres y, de ahí, una semana más a Japón y volvimos”, relató.
El regreso no significó descanso. Apenas llegó a la ciudad volvió a incorporarse al trabajo de la Selección Argentina, que se prepara para competir como local. Etchevers Larraburu integra de manera estable el plantel mayor desde el final de su etapa Sub 23. “Terminó el Mundial, el proceso Sub 23, y el equipo mayor llamó a los tres lanzadores que éramos yo, Nahuel y Pepe. Desde ahí, firme en todos los entrenamientos y con ganas”, recordó.
Su crecimiento con la camiseta argentina
Uno de los puntos altos de su recorrido reciente fue el Panamericano disputado en Colombia. Allí, el lanzador completó el torneo sin permitir carreras, un registro que reconoció que nunca había conseguido anteriormente.
Sin embargo, Etchevers Larraburu evitó adjudicarse individualmente ese rendimiento y destacó el funcionamiento colectivo. “Hay mucho trabajo de los catchers, scouteo y todos los jugadores. No es solo mío”, remarcó.
También reconoció que aquel torneo significó un cambio en su papel dentro del seleccionado mayor. “Fue el primer torneo que tuve con el seleccionado mayor que fui más protagonista”, sostuvo. La confianza recibida por parte de sus compañeros y del cuerpo técnico, según explicó, resultó fundamental para asumir esa responsabilidad.
El desafío de los Suramericanos
La próxima competencia tendrá un condimento especial porque Argentina jugará en Paraná. El seleccionado masculino debutará el 21 de septiembre frente a Bolivia y tendrá a Venezuela como uno de sus principales adversarios.
“Es siempre al 100% contra cualquier equipo. Nosotros sabemos que el rival a vencer, por lo que venimos viendo hace varios años, siempre fue Venezuela, como un clásico latino”, señaló Etchevers Larraburu al analizar el certamen.
El pitcher dejó en claro cuál será la postura del plantel durante la competencia. “La meta es jugar al 100% los tres partidos, obviamente tratar de ganar los tres partidos”, afirmó.
“La verdad que estoy confiado”
Etchevers Larraburu también destacó el clima interno que encontró en el seleccionado durante los entrenamientos previos al certamen y manifestó buenas sensaciones de cara al comienzo de la competencia.
“Sabemos que vienen con todo. Simplemente tranquilidad, tratar de aflojar, afinar los rifles en los primeros partidos y de ahí para adelante. Noto al equipo muy lindo, muy buen grupo. La verdad que estoy confiado”, expresó sobre el desafío.
Para el pitcher, competir en Paraná representa además una ventaja por el acompañamiento habitual de los aficionados al sóftbol. “Es un plus hermoso, ahora con todo lo que le hicieron al estadio, que está hermoso. Pero lo más lindo siempre es la gente, la gente te acompaña”, destacó.
El valor de jugar ante el público de Paraná
Etchevers Larraburu tuvo la oportunidad de competir en distintos países y aseguró que el ambiente que se genera en Paraná alrededor del sóftbol tiene características particulares.
“Cada tiro, cada bateo, cada fly que agarra cualquier jugador, sabés que el público siempre es un plus, obviamente para el local”, explicó.
Luego agregó: “No se vive como se vive acá. La cantidad de gente, la locura que tiene la gente, la hinchada, el estar todo el tiempo cantando es único y eso obviamente es un plus”.
La esperada consagración con Talleres
El 2026 también quedará en la memoria del pitcher por el título nacional conseguido con Talleres, el club donde se formó. El equipo logró coronarse después de varias finales perdidas y de años persiguiendo ese objetivo.
“Después de perder tantas finales, hemos llegado a muchas finales y cada derrota siempre fue un puntito de experiencia que nos íbamos sumando. Este año pudimos incorporar a Santiago Carril, jugador de mucha experiencia que, más allá de lo que aporta como buen jugador, aporta mucho mentalmente. Ese logro fue hermoso para todos”, manifestó.
Etchevers Larraburu consideró que el plantel llegó a la competencia convencido de sus posibilidades. “El equipo ya tenía mucha hambre de ganar. Todos nos dimos cuenta de que era el año, era ahora. Se venían dando los resultados individuales de cada uno y el grupo estaba más unido que nunca”, aseguró.
“Lo más grande que puede hacer un equipo”
La conquista tuvo un significado especial porque desde que llegó al plantel superior escuchó hablar del Nacional como uno de los principales objetivos de Talleres.
“A mí me significó mucho. Desde que entré en Primera, llegué a un equipo con gente más grande y siempre hablaban del Nacional. Jugaban la Liga, perdías un partido y la charla era: ‘Tenemos que pensar que esto es preparación para el Nacional’”, recordó.
Esa idea acompañó al pitcher desde sus primeros años. “De chiquito vas escuchando todas esas cosas y decís que lo más grande que puede hacer un equipo es ganar un Nacional. Más allá de la Liga, es el logro lindo que tiene la Liga de Paraná”, sostuvo.
Etchevers Larraburu jugará en los Chiefs
La entrevista en El Once Deportivo dejó además una importante novedad sobre el futuro internacional del entrerriano. Etchevers Larraburu confirmó que en 2027 se incorporará a los Chiefs, equipo que viene de dominar una de las principales competencias internacionales.
La propuesta surgió después de enfrentarlos durante su experiencia en Norteamérica. “En un torneo anterior nos habíamos enfrentado contra los Chiefs, me tocó tirarlo a mí y les ganamos 3 a 2. Después terminó el ISC y tuve un llamado de Bruno Motroni, que es el catcher de ellos, y me dijo: ‘Che, Mati, mirá, acá te quieren para el año que viene’”, reveló.
El pitcher confirmó durante el programa que aceptó la propuesta para integrar el plantel la próxima temporada. Ante la posibilidad de sumarse al equipo tricampeón y pelear por una nueva consagración, expresó: “Sería hermoso, la verdad que sería muy lindo saborear eso”.
Los objetivos para lo que resta del año
Antes de incorporarse a los Chiefs, Etchevers Larraburu tendrá varios desafíos. Después de los Suramericanos tiene previsto viajar a Venezuela para disputar otros torneos y posteriormente continuará con la actividad de Talleres.
“Mi objetivo personal es entrenar, ponerme un poco más en forma y seguir viajando siempre que pueda, aprendiendo siempre que pueda aprender”, señaló.
Finalmente, el pitcher destacó su intención de continuar colaborando con la difusión del sóftbol, una disciplina con una fuerte tradición en Paraná. “Siempre que pueda voy a estar disponible. Todo lo que sea charlar, difundir el deporte siempre es un honor”, concluyó Etchevers Larraburu en El Once Deportivo.