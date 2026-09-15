Juliette Duhaime, tras ganar el oro: “El río Paraná es donde empezó todo”

Juliette Duhaime ganó el oro en Stand Up Paddle y volvió a colocar al deporte paranaense en lo más alto. La campeona mundial se impuso este martes en la prueba sprint femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y encabezó un destacado 1-2 argentino junto a Lucía Clembosky, también de Paraná, quien consiguió la medalla de plata.

La competencia consistió en un recorrido recto de 200 metros, con semifinales y final. Duhaime completó la prueba decisiva en 1:03.72, mientras que Clembosky terminó apenas por detrás en 1:04.31.

“Argentina quedó en lo más alto y, en los hombres, también obtuvo las medallas de oro y bronce”, destacó Duhaime en diálogo con Elonce.

Una definición con condiciones favorables

La deportista explicó que las condiciones climáticas acompañaron durante el momento de la competencia.

“Hizo un día superlindo, había sol y no había mucho viento. Cuando llegamos había bastante viento en contra y lateral, pero al momento de competir no nos tocó tanto”, relató.

La prueba se desarrolló en un sector de la laguna Setúbal que, según explicó, se encontraba protegido y no presentaba una corriente intensa. “Es una parte que no tiene mucha correntada y está un poco reparada, así que se dieron muy bien las condiciones”, agregó.

El calendario de Duhaime continuará este miércoles con la disciplina técnica. La competencia tendrá un circuito de un kilómetro por vuelta, que las participantes deberán completar tres veces.

“La carrera dura entre 19 y 23 minutos aproximadamente”, anticipó la campeona. La nueva prueba le demandará resistencia, técnica para resolver el circuito y capacidad para sostener el ritmo durante una distancia considerablemente mayor.

El esfuerzo detrás de la medalla

Duhaime explicó que llegar al máximo nivel le exigió organizar prácticamente todos los aspectos de su vida alrededor del deporte. Su preparación incluyó seis jornadas semanales y entrenamientos en doble turno.

“Es muy duro. Entreno seis veces por semana, doble turno todos los días, y todo lo que hago gira alrededor del deporte: la nutrición, el descanso y hasta con quién me junto”, sostuvo.

La paranaense reconoció que el camino requirió numerosas renuncias personales, pero aseguró que los resultados le permitieron confirmar que el esfuerzo tuvo sentido.

“Son muchas cosas que uno sacrifica y, al final, llegan estos momentos en los que decís: ‘Valió la pena tanto sacrificio’”, manifestó.

El deporte como una salida

La historia de Duhaime estuvo atravesada por una profunda transformación personal. Nació en Estados Unidos, donde vivió hasta los 11 años, y posteriormente se radicó en Paraná junto con su familia. Su madre es oriunda de la capital entrerriana.

Desde pequeña practicó diferentes actividades, entre ellas vóley, fútbol, softbol y natación. Sin embargo, no había experimentado un deporte sobre una tabla hasta que conoció el Stand Up Paddle.

La campeona recordó que atravesaba una etapa difícil, vinculada con las fiestas y el consumo problemático de sustancias, cuando encontró en el deporte una posibilidad para cambiar su vida.

“Estaba tocando fondo por cuestiones de fiesta y de sustancias de las que estaba abusando. Necesitaba una salida: la encontraba o me internaban”, reveló.

En ese momento apareció Francisco Giusti, pionero del SUP en Paraná, quien ofrecía clases en el Balneario Municipal. Duhaime lo contactó por Facebook después de que un amigo le sugiriera probar la actividad.

“Le mandé un mensaje y, al día o a los dos días, tomé mi primera clase. Me encantó. Fue amor a primera remada”, recordó.

“Lo fui tomando como una terapia”

Las salidas al río comenzaron a ocupar un lugar central en su recuperación. La conexión con el agua y el acompañamiento de personas vinculadas al deporte le permitieron modificar progresivamente sus hábitos.

“Lo fui tomando como una terapia porque me conectaba con el agua y con el río. También me juntaba con personas que compartían lo mismo. Poco a poco se convirtió en mi terapia y en mi salida”, explicó.

Giusti comenzó a acompañarla a competencias nacionales en distintos puntos del país y la motivó a profundizar su preparación. A medida que llegaron los primeros resultados, Duhaime entendió que había encontrado el camino que quería seguir.

“Me enamoré y dije: ‘Es por acá’. Tenía que dejar todo lo que estaba haciendo, que no me hacía bien, y elegí este camino. Acá estamos”, afirmó.

Aquel primer contacto con el SUP ocurrió hace aproximadamente nueve años. La deportista admitió que entonces desconocía que existían competencias de la especialidad y que nunca imaginó llegar a convertirse en campeona mundial.

De una primera clase al título mundial

El entrenador advirtió rápidamente las condiciones de Duhaime. “Pancho fue quien comenzó a motivarme y a llevarme por ese camino. Cuando me vio empezar a ganar, me dijo: ‘Vos vas a ser la próxima campeona de Argentina’”, evocó.

La predicción se cumplió. Después del título nacional, Duhaime se propuso alcanzar la cima mundial y lo consiguió luego de varios años de preparación y competencias internacionales.

“Mi objetivo después era ganar el Mundial y, años más tarde, lo logré. Ahora estoy disfrutando del camino e intentando ser una referencia para las futuras generaciones”, expresó.

La campeona señaló que las medallas tenían un enorme valor, aunque remarcó que una de sus mayores satisfacciones era poder orientar e inspirar a quienes comenzaban en la disciplina.

“Las medallas están buenas, pero hay un semillero muy grande. Me encanta ser esa referente que pueda marcarles el camino y motivarlos para que sepan que todo se puede lograr”, resaltó.

La conexión con el río Paraná

Duhaime vive desde hace tres años en Brasil, donde buscó entrenarse cerca del mar, incorporar el trabajo con olas y practicar surf. Sin embargo, afirmó que mantiene un vínculo especial con el río Paraná.

“Hay una cosa que te da el río Paraná que no se puede explicar. Es algo diferente al mar: la correntada, los remansos y la forma en la que el agua es más pesada”, describió.

La deportista sostuvo que el paisaje paranaense conservaba un valor emocional dentro de su carrera. “El río Paraná es donde empezó todo”, sintetizó.

Durante la premiación, Duhaime celebró la victoria con evidente emoción. “Ya estaba bailando, estaba feliz”, recordó entre risas al observar las imágenes del festejo.

Su mensaje para quienes atraviesan una etapa difícil

Al finalizar la entrevista, la campeona les dejó un mensaje a quienes buscan superar una adicción o encontrar en el deporte una herramienta para transformar su vida.

La paranaense Juliette Duhaime ganó el oro en SUP

“Confíen en el proceso porque al principio será muy difícil. No será de un día para otro que dejes una adicción, pero también tenés que prestar mucha atención a las personas con las que te juntás, porque tu círculo influye mucho”, aconsejó.

Duhaime recomendó rodearse de personas que compartan los mismos objetivos, mantener la fe e incorporar una actividad física que permita construir nuevos hábitos.

“Buscá algún deporte, ya sea Stand Up Paddle o cualquier otro que te mantenga activo. Alimentate bien y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar de a poco. Tené fe: podés mucho más de lo que pensás”, concluyó.