Selección Argentina de sóftbol femenino palpitó su debut: “Es un sueño poder estar acá”

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina de sóftbol femenino se prepara para debutar este martes ante Bolivia en los Juegos Suramericanos. Desde la Villa Olímpica, cuatro integrantes del plantel contaron a Elonce cómo viven la experiencia y destacaron la emoción de representar al país.
La Selección Argentina de sóftbol femenino ultima los detalles para su debut en los Juegos Suramericanos, que será este martes frente a Bolivia. Desde la Villa Olímpica, Violeta Figueroa, Aldana Gómez, Agustina Bonetti y Juliana Martínez dialogaron con Elonce sobre la preparación, la convivencia con deportistas de otras disciplinas y las expectativas de representar al país.
El plantel cuenta con una importante presencia entrerriana. Figueroa es oriunda de Villa Clara, mientras que Gómez y Bonetti son de Paraná. Martínez nació en la provincia de Buenos Aires, pero reside desde hace 10 años en Entre Ríos. Después del debut, Argentina enfrentará a Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.
Desde la Villa Olímpica, las jugadoras mostraron parte de las instalaciones y describieron la experiencia de convivir con representantes argentinos y extranjeros. “Es un privilegio poder estar acá y también es algo buenísimo poder compartir con otras disciplinas porque estamos representando al Comité Olímpico y no solo a nuestro deporte. Es muy lindo poder compartir con otros atletas tanto de Argentina como de otros países”, expresaron.
La preparación para el debut ante Bolivia
Las integrantes del seleccionado aseguraron que atravesaron un extenso período de preparación y que durante los últimos días concentraron sus esfuerzos en ajustar los detalles finales antes del inicio de la competencia.
“Nos venimos preparando hace bastante y desde el jueves estamos juntas ultimando, puliendo los últimos detalles. Estamos muy ansiosas y contentas por tener un torneo en nuestra casa”, señalaron.
El primer rival será Bolivia, un seleccionado al que las argentinas todavía no enfrentaron. Sin embargo, pudieron analizar previamente material audiovisual para conocer algunas de sus características. “No nos hemos enfrentado al equipo de Bolivia nunca, pero tuvimos la oportunidad de ver videos y siempre alguna información hay. Estamos muy ansiosas y contentas de que empiece el torneo”, indicaron.
El esfuerzo de representar a Argentina
Durante la entrevista, las deportistas también reflexionaron sobre el camino recorrido para llegar a una competencia internacional. La disciplina, el compromiso y los años dedicados al sóftbol fueron señalados como factores fundamentales.
“Creo que no solo en el sóftbol, todo deportista hace un esfuerzo. Nosotras desde chicas estamos jugando este deporte”, manifestaron sobre el trabajo realizado para alcanzar el seleccionado.
A su vez, destacaron el significado especial de vestir la camiseta nacional: “Todos los deportistas hacemos un esfuerzo, pero es algo que queremos hacer y, sobre todo, representar al país, que es lo más lindo, sin dudas”.
El apoyo desde las tribunas
La posibilidad de disputar la competencia cerca de sus afectos también representa un incentivo para las integrantes entrerrianas del equipo. La cercanía permitirá que familiares, amigos y allegados puedan acompañarlas durante los partidos.
“Eso es un plus que tenemos como equipo. Mirar las tribunas y que estén tus familiares, tus amigos. Creo que eso es una energía más”, destacaron.
Las jugadoras también dimensionaron la importancia de formar parte de los Juegos Suramericanos. Si bien no pudieron asistir presencialmente a la ceremonia inaugural realizada en Rosario, siguieron la apertura como equipo debido a que se encontraban en la sede de Santa Fe. “La verdad que es muy emocionante jugar Juegos Suramericanos. Es de la misma categoría, son Juegos Olímpicos. Para nosotros es una emoción muy grande”, expresaron.
“Es un sueño poder estar acá”
Durante el contacto con Elonce, las argentinas recorrieron parte de la Villa Olímpica y mostraron los dormitorios, el comedor y otros sectores comunes. Allí conviven con integrantes de diferentes delegaciones y figuras del deporte nacional, entre ellas representantes de Las Leonas y Los Leones.
Las jugadoras valoraron la organización y explicaron que cuentan con traslados diarios hacia los diferentes escenarios deportivos. También existen áreas recreativas donde los atletas pueden compartir actividades, jugar al ping pong y relacionarse con representantes de otros países.
“Es un sueño poder estar acá y vivir” esta experiencia, resumieron. También destacaron la importancia de encontrar momentos para alejarse temporalmente de las exigencias de la competencia: “En algún momento tenés que distenderte un poquito, más en nuestro deporte, que consideramos que es mucho mental”.
Un mensaje para las futuras generaciones
Las integrantes del seleccionado dejaron un mensaje dirigido especialmente a las niñas y jóvenes que practican sóftbol y sueñan con representar algún día a Argentina.
“Siempre que luchen por sus sueños, por lo que quieren hacer. Hay que esforzarse, dedicarse y, sobre todo, tener disciplina y compromiso, pero disfrutando, que es lo principal, y amando el deporte”, remarcaron.
Argentina iniciará así su participación este martes frente a Bolivia y posteriormente se medirá con Colombia. El calendario continuará ante Brasil y Perú, mientras que el viernes cerrará frente a Venezuela, con el objetivo de luchar por una medalla en los Juegos Suramericanos.