Caminaba con su perro, halló un cráneo y 125 huesos en Puerto Madryn: qué determinaron los peritos

Un hombre que caminaba junto a su perro encontró un cráneo humano y bolsas con restos óseos diseminadas en una zona cercana a la Reserva de Servicoop, en Puerto Madryn, provincia de Chubut. Los primeros estudios determinaron que se trataba de material arqueológico y descartaron su vinculación con un hecho criminal reciente.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del domingo sobre un camino secundario que conduce hacia la ruta nacional 3. Al advertir la presencia del cráneo, el vecino comunicó inmediatamente la situación a las autoridades.

Los efectivos policiales que llegaron al lugar constataron la existencia de huesos, bolsas, desechos y otros elementos. A partir de ese momento, preservaron el sector y desplegaron un operativo para reunir todo el material, publicó Infobae.

Encontraron unas 125 piezas óseas

El personal de la Policía Científica efectuó un relevamiento exhaustivo y contabilizó aproximadamente 125 elementos óseos correspondientes a un esqueleto humano.

El fiscal de turno, Lautaro Volpi, ordenó el secuestro preventivo de las piezas y la realización de las pericias necesarias para establecer su origen, antigüedad y las circunstancias en las que llegaron hasta ese lugar.

Durante las primeras horas, la investigación buscó determinar si los restos pertenecían a una persona fallecida recientemente y si existían signos compatibles con un delito.

Descartaron un hecho criminal reciente

El análisis inicial detectó que algunas costillas presentaban vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas, es decir, lesiones producidas cuando la persona todavía estaba con vida y que habían atravesado un proceso de curación.

En el resto de las piezas examinadas no se habrían observado lesiones visibles relacionadas con una muerte violenta. Estos elementos permitieron descartar preliminarmente la existencia de un hecho policial reciente.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmaron que las piezas correspondían a material arqueológico. La conclusión cambió la orientación inicial del procedimiento y descartó que el hallazgo estuviera relacionado con una desaparición o un homicidio reciente.

El expediente continuará abierto

A pesar de la confirmación preliminar, las actuaciones judiciales permanecieron abiertas. Los restos serán sometidos a estudios específicos para establecer con mayor precisión su procedencia y antigüedad.

Los especialistas también deberán determinar cómo llegaron hasta el camino secundario, por qué algunas piezas se encontraban dentro de bolsas y si fueron retiradas previamente de otro lugar.