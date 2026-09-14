Cambió el tope de ingresos del SUAF: quiénes dejan de cobrar las asignaciones de ANSES

El tope de ingresos del SUAF cambió en septiembre de 2026 y determinó nuevos límites para los trabajadores y grupos familiares que perciben las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con la actualización, quienes superen determinados niveles salariales dejarán de tener derecho al cobro.

Los topes, rangos y montos de las asignaciones se actualizaron un 2,11%, de acuerdo con la movilidad correspondiente a la inflación de julio. Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la Resolución 260/2026 de ANSES y se aplican a las prestaciones percibidas o cuyos hechos generadores se produzcan desde septiembre.

Uno de los principales cambios está en el límite individual: el ingreso máximo permitido por cada integrante del grupo familiar quedó establecido en $3.157.449 mensuales. En tanto, el tope máximo correspondiente al Ingreso del Grupo Familiar (IGF) ascendió a $6.314.898.

Quiénes dejan de cobrar las asignaciones de ANSES

Para permanecer dentro del SUAF deben cumplirse simultáneamente los dos límites establecidos por ANSES. Esto significa que no alcanza con que la suma de los ingresos familiares se encuentre por debajo de $6.314.898.

Si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.157.449 mensuales, todo el grupo queda excluido de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de sus ingresos no alcance el máximo familiar.

Por ejemplo, un grupo familiar en el que una persona cobre $3,2 millones y otra $2 millones quedará fuera del régimen debido a que el primero de los integrantes superó el límite individual, aunque los ingresos conjuntos sean inferiores a $6.314.898.

Cómo calcula ANSES los ingresos familiares

Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar, ANSES considera la suma de los ingresos correspondientes a ambos progenitores y contempla distintas fuentes de recursos.

Dentro del cálculo se encuentran las remuneraciones de trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, la Prestación por Desempleo, planes sociales y otras prestaciones contributivas y no contributivas.

También se toman en cuenta las rentas de referencia correspondientes a trabajadores autónomos y monotributistas, además de los ingresos de empleados de casas particulares.

Quiénes pueden acceder al SUAF

El régimen de asignaciones familiares comprende, entre otros sectores, a trabajadores en relación de dependencia que reúnan los requisitos establecidos, beneficiarios del Seguro por Desempleo y personas inscriptas y aportantes al Monotributo.

También alcanza a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otros grupos contemplados por la Ley 24.714, siempre que cumplan las condiciones específicas correspondientes a cada prestación.

Además del límite máximo para permanecer dentro del sistema, los ingresos determinan cuánto recibe cada familia. En determinadas asignaciones, el valor disminuye progresivamente a medida que aumenta el ingreso del grupo familiar.

Cuánto paga el SUAF en septiembre

Con el incremento del 2,11%, la Asignación por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos quedó en $77.025. El mismo monto se estableció para la Asignación Prenatal dentro de ese segmento.

Para los siguientes rangos, la Asignación por Hijo y Prenatal quedó establecida en $51.958, $31.427 y $16.217, respectivamente. En tanto, la Asignación por Hijo con Discapacidad alcanzó los $250.780 en el primer tramo, mientras que los siguientes valores quedaron en $177.412 y $111.970.

Las asignaciones de pago único también fueron actualizadas. La prestación por nacimiento quedó en $89.782; la correspondiente a adopción, en $536.774; y la asignación por matrimonio se estableció en $134.430.

De esta manera, desde septiembre el dato central para determinar la continuidad dentro del SUAF es el ingreso de cada integrante: superar los $3.157.449 mensuales implica la exclusión de todo el grupo familiar, independientemente de que sus ingresos combinados permanezcan por debajo del máximo general.