Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

El plazo fijo de $1 millón a 30 días deja rendimientos de entre $13.151 y $19.726, según la entidad. Las tasas se mantuvieron mayormente estables, aunque Nación, Galicia y Santander redujeron sus ofertas. Qué bancos pagan más y cuáles quedaron debajo de la inflación.
El plazo fijo de $1 millón a 30 días permite obtener actualmente entre $13.151 y $19.726 de intereses, dependiendo del banco elegido. Las tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas por las entidades relevadas se ubican entre el 16% y el 24%, en un escenario donde algunos de los principales bancos volvieron a recortar sus rendimientos.
Durante la última semana, los cambios se concentraron en Banco Nación, Galicia y Santander. Nación redujo su TNA del 19,5% al 18,75%, mientras que Galicia pasó del 18,5% al 17,75%. En ambos casos, la disminución fue de 0,75 puntos porcentuales.
Santander, en tanto, redujo medio punto su tasa, desde el 17% hasta el 16,5% anual. Para una inversión de $1 millón durante 30 días, el recorte de Nación y Galicia representa unos $616 menos de rendimiento, mientras que en Santander la diferencia ronda los $411.
Cuánto deja un plazo fijo de $1 millón
Entre las entidades relevadas, Reba presenta uno de los mayores rendimientos, con una TNA del 24%. Un depósito de $1 millón durante 30 días permite obtener aproximadamente $19.726 de intereses y alcanzar un capital final de $1.019.726. La tasa efectiva para ese período ronda el 1,97%.
Luego aparecen Banco CMF y Crédito Regional, ambos con una TNA del 23,5%. En esos casos, $1 millón se convierte en aproximadamente $1.019.315 después de 30 días, con una ganancia de $19.315 y un rendimiento mensual cercano al 1,93%.
Estas alternativas se encuentran por encima de la inflación de agosto, que fue del 1,7%. La diferencia se ubica entre 0,23 y 0,27 puntos porcentuales, aunque el resultado dependerá de que los precios mantengan un comportamiento similar durante el período de la colocación.
Los bancos que ofrecen los rendimientos más bajos
En el otro extremo se encuentra Banco Patagonia, con una TNA del 16%. Un depósito de $1 millón deja aproximadamente $13.151 en intereses y alcanza los $1.013.151 al vencimiento, equivalente a un rendimiento mensual cercano al 1,32%.
Santander, luego de reducir su tasa al 16,5%, permite obtener unos $13.562 en 30 días, para finalizar con $1.013.562. Galicia, con una TNA del 17,75%, genera aproximadamente $14.589 de intereses y lleva el capital hasta los $1.014.589.
Los rendimientos mensuales de estas tres opciones se ubican por debajo del último dato de inflación. Mientras el IPC de agosto fue del 1,7%, Patagonia ofrece alrededor de 1,32% mensual, Santander 1,36% y Galicia 1,46%.
Qué pasa con la tasa promedio
Según la serie diaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa promedio de los plazos fijos para personas humanas se ubicó en 19,81% nominal anual al 10 de septiembre de 2026. Ese nivel equivale a un rendimiento aproximado del 1,62% para una colocación de 30 días.
De esta manera, el promedio del sistema quedó por debajo de la inflación de agosto, que alcanzó el 1,7%, y también del incremento de precios registrado durante julio, cuando el IPC había marcado un 2,1%.
La comparación muestra que, con los niveles actuales, no todos los depósitos tradicionales consiguen compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por el avance mensual de los precios. Las entidades que pagan las tasas más altas, en cambio, lograron superar por un margen acotado el último índice inflacionario.
Las tasas cayeron con fuerza en un año
Los rendimientos actuales se encuentran muy lejos de los registrados un año atrás. Según los datos del BCRA, el 10 de septiembre de 2025 la tasa promedio para personas humanas alcanzaba el 47,92% nominal anual, frente al 19,81% del mismo día de 2026.
La diferencia representa una caída de 28,11 puntos porcentuales en doce meses. El descenso más marcado se produjo durante el último trimestre de 2025: la tasa se encontraba en 45,74% el 16 de octubre y terminó diciembre cerca del 24%.
Durante 2026, el promedio comenzó a estabilizarse. Desde abril osciló principalmente entre el 18% y el 20%, llegó a un mínimo de 18,52% el 12 de junio y posteriormente recuperó parte del terreno hasta alcanzar el 19,81% registrado en septiembre.
Plazo fijo frente al dólar y la inflación
Pese a la fuerte reducción interanual, las tasas nominales ofrecidas por los bancos mantienen una diferencia respecto del movimiento acumulado del dólar durante 2026. Las cotizaciones avanzaron entre 3,4% en el mercado oficial y 4,7% en el contado con liquidación, publicó Infobae.
La comparación debe tomarse con cautela: las tasas de los depósitos están expresadas en términos nominales anuales, mientras que las variaciones del dólar corresponden al acumulado transcurrido del año. Por ese motivo, no representan períodos directamente equivalentes.
Para calcular cuánto paga cada plazo fijo se aplicó la TNA informada por las entidades sobre un período de 30 días y una base de 365 días. El cálculo corresponde a una colocación única de $1 millón y no contempla renovaciones automáticas ni eventuales modificaciones de tasas durante los meses siguientes.
Las entidades financieras pueden actualizar sus rendimientos, por lo que las cifras pueden cambiar. Con las tasas relevadas, la diferencia entre elegir una opción del 16% y otra del 24% representa alrededor de $6.575 de intereses en apenas 30 días para un depósito de $1 millón.