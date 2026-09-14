Juegos Deportivos Universitarios de Paraná: 800 estudiantes competirán en cinco disciplinas

Los Juegos Deportivos Universitarios de Paraná fueron presentados este lunes con alrededor de 800 estudiantes inscriptos de distintas instituciones de educación superior. Tras una charla informativa prevista para esta jornada, las competencias comenzarán el martes y continuarán hasta el viernes 18 de septiembre en diferentes escenarios de la ciudad.

La propuesta estará destinada a estudiantes de entre 18 y 35 años y contará con cinco disciplinas: vóley, fútbol, ajedrez, natación y básquet 3x3. Participarán alumnos de universidades, facultades e institutos terciarios.

Santiago Halle, jefe de Gabinete de Secretarías de Estado de la Municipalidad de Paraná, destacó ante Elonce el trabajo conjunto con las instituciones educativas. "Entendemos que el deporte genera ese espíritu de equipo y la idea de poder cooperar con otros", expresó y sostuvo que la vinculación entre educación y actividad deportiva continuará siendo promovida por el municipio.

Juan Arbitelli y Santiago Halle (Elonce)

Dónde y cuándo serán las competencias

Juan Arbitelli, secretario de Deportes municipal, detalló que el martes comenzará el vóley, que también tendrá actividad el jueves. Los encuentros se disputarán en el Club Paracao y en Atlético Neuquén Club.

El miércoles será el turno del ajedrez en el Salón Mariano Moreno, mientras que en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol se desarrollarán las competencias de fútbol 7 femenino y fútbol 11 masculino. El viernes será el cierre en el Club Talleres, con natación y básquet 3x3.

"Estamos profundamente agradecidos con todas estas instituciones, que son el corazón del deporte de nuestra ciudad y siempre están dispuestas a abrirnos las puertas", señaló Arbitelli.

(Elonce)

Estudiantes de distintas instituciones

Entre las casas de estudio participantes se encuentran UNER, UTN, UADER, Universidad Siglo 21 y diferentes institutos de formación superior. También se sumará como invitada la Universidad del Gran Rosario y participarán estudiantes de la Escuela de Oficiales.

Griselda Barcos, coordinadora del Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) Paraná de la Universidad Siglo 21, destacaron que será su primera participación y competirán en básquet masculino 3x3. "Creemos que la universidad tiene que vincularse con la sociedad y con el deporte. También es importante compartir con las otras instituciones educativas", señaló la representante.

(Elonce)

Yanina Smith, de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, explicó que participarán 16 estudiantes distribuidos entre un equipo de fútbol masculino y otro femenino. Resaltó especialmente la actividad física como espacio de encuentro y su vinculación con la formación de futuros profesionales de la salud.

La referente indicó que hubo interés de más estudiantes, aunque la participación coincidió con una semana de evaluaciones. Pese a ello, remarcó que los jóvenes se organizaron para poder competir. La programación completa y los reglamentos de las diferentes disciplinas fueron puestos a disposición de las instituciones participantes.