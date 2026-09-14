Renuevan uno de los principales ingresos a Paraná con nuevos canteros y riego por goteo

La Municipalidad de Paraná avanza en la renovación de uno de los principales ingresos a la ciudad con la reconstrucción del cantero central de calle Antonio Crespo y la incorporación de un sistema de riego por goteo. La intervención tendrá una duración estimada de 60 días e incluirá mejoras urbanas y peatonales en un sector de intensa circulación vehicular.

El proyecto contempla la ejecución de casi 80 metros de hormigón sobre el cantero central, que presentaba un deterioro producido por el paso del tiempo. También se renovará la vegetación con ejemplares cultivados en el Vivero Municipal y se ampliará el espacio disponible para el crecimiento de las palmeras existentes.

Durante una recorrida por la obra, la intendenta Rosario Romero señaló que la intervención respondió al desgaste registrado en el acceso. “Es necesario porque son zonas de mucha circulación que, con los años, se habían desgastado. Los canteros resultaban insuficientes para que estas palmeras pudieran crecer”, explicó.

Trabajos con recursos municipales

La intendenta indicó que las tareas demandarán tiempo y requerirán la colaboración de quienes circulan habitualmente por la zona. “Las obras requieren esfuerzo y paciencia”, expresó al referirse a las posibles modificaciones transitorias en el tránsito.

Romero destacó que los trabajos se ejecutan con recursos propios de la Municipalidad y mediante la participación coordinada de distintas áreas. Entre ellas mencionó al Vivero Municipal, Arquitectura y el personal de Tránsito encargado de ordenar la circulación durante el avance de la intervención.

“Hay personal de Tránsito que permanentemente está atendiendo la situación. Los trabajos se realizan con recursos propios de la Municipalidad y cuentan con la participación de distintas áreas municipales, entre ellas el Vivero Municipal y el área de Arquitectura”, detalló.

Un sistema de riego por goteo

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que la obra buscó recuperar un punto estratégico dentro de la circulación urbana. “Es uno de los ingresos más transitados de la ciudad, tanto por calle Crespo como por los sectores que conectan con este acceso”, sostuvo.

El funcionario señaló que el cantero central tenía varios años de antigüedad y mostraba signos evidentes de deterioro. “Estaba deteriorado y se estaba desgranando. Por eso decidimos intervenir y ponerlo en valor”, añadió.

La renovación incorporará un sistema de riego por goteo destinado a optimizar el mantenimiento de la vegetación. Esta modalidad permitirá suministrar el agua de manera localizada y reducir la necesidad de intervenciones frecuentes de las cuadrillas municipales.

Mejoras para la circulación peatonal

Además de la reconstrucción del cantero, el proyecto contempla medidas para mejorar el tránsito de peatones y ordenar el sector. En coordinación con vecinos y comerciantes, se proyectó un paso de 12 metros sobre la traza del cantero para facilitar el cruce.

También se pintarán las sendas peatonales y se repararán diferentes paños de hormigón. Las tareas buscarán establecer recorridos más claros y seguros en un acceso utilizado diariamente por una importante cantidad de vehículos y peatones.

La intervención se completará con la pintura de las columnas del alumbrado público, el reemplazo de las garitas de colectivos y el cambio de los contenedores instalados en el lugar. De esta manera, la puesta en valor alcanzará al conjunto del entorno y no solamente al cantero central.

Mientras duren las obras, el personal de Tránsito permanecerá en el sector para organizar la circulación y acompañar el desarrollo de las tareas. La presencia de trabajadores y maquinaria podría ocasionar modificaciones temporales en el desplazamiento habitual.

La Municipalidad solicitó a conductores y peatones que circulen con precaución, disminuyan la velocidad y respeten las indicaciones de los agentes.