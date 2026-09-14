ANMAT prohibió un desinfectante, equipos médicos robados y tornillos implantables irregulares

La ANMAT dispuso este lunes distintas prohibiciones en todo el país sobre productos de limpieza y dispositivos médicos que presentaban irregularidades vinculadas con su registro, procedencia, trazabilidad o condiciones de conservación. Las decisiones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante tres disposiciones diferentes.

Una de las medidas alcanza a un desinfectante de superficies de la marca Clean On, mientras que otra involucra un ecógrafo portátil y dos transductores Mindray denunciados como robados. La tercera disposición prohíbe tornillos implantables identificados como “BIO ASIST - IMPLANTS”, luego de que inspectores detectaran envases y rótulos con datos inconsistentes.

En todos los casos, la autoridad sanitaria resolvió impedir el uso, comercialización y distribución de los productos alcanzados. Las restricciones tienen carácter preventivo ante la imposibilidad de garantizar su seguridad, calidad o trazabilidad.

Qué pasó con el desinfectante Clean On

Mediante la Disposición 5730/2026, la ANMAT prohibió un desinfectante de superficies Clean On que fue encontrado sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni indicaciones sobre la dosis de aplicación. El producto había sido comercializado en un bidón de 10 litros.

La investigación comenzó luego de tareas de fiscalización y denuncias por la venta de productos de esa marca sin registro vigente. Si bien Clean On había contado con una autorización anterior, el organismo señaló que el rótulo hallado no coincidía con los que habían sido aprobados oficialmente y que las habilitaciones vinculadas habían sido canceladas.

Además, la autoridad concluyó que no podía establecer con certeza quién había elaborado el producto ni bajo qué condiciones. Por ese motivo lo consideró ilegítimo y determinó que no era posible garantizar su formulación, calidad, seguridad o eficacia.

El ecógrafo robado que quedó prohibido

Otra de las medidas fue formalizada mediante la Disposición 5722/2026. En este caso, la ANMAT prohibió específicamente un ecógrafo Doppler Color portátil Mindray MX7 y dos transductores que habían sido denunciados como robados en Quilmes.

La denuncia indicó que los equipos pertenecían a la firma DIGIMED S.A. y fueron sustraídos de un automóvil estacionado cerca del Sanatorio Urquiza. El maletín contenía el ecógrafo, dos transductores y el cargador correspondiente.

La prohibición no alcanza a todos los productos Mindray, sino únicamente a las unidades identificadas por sus respectivos números de serie. La decisión se tomó porque, después del robo, se perdió la trazabilidad y no puede determinarse si los aparatos conservaron condiciones adecuadas para volver a utilizarse en estudios médicos.

Detectaron tornillos implantables con rótulos alterados

La tercera disposición, la 5738/2026, alcanza a cualquier tornillo implantable identificado como “BIO ASIST - IMPLANTS”. La investigación se inició durante una inspección realizada en mayo en una ortopedia de la ciudad de San Juan.

Durante el procedimiento, los inspectores encontraron tornillos con envases superpuestos y datos diferentes entre las etiquetas. En uno de los casos, un rótulo indicaba fabricación en 2013 y vencimiento en 2018, mientras que otra etiqueta colocada por fuera extendía la fecha de uso hasta 2028.

La ANMAT también consultó a fabricantes vinculados con algunos de los productos hallados. Las empresas indicaron que determinadas unidades no coincidían con sus envases originales o habían sido manipuladas por terceros. Ante esas inconsistencias y la falta de documentación suficiente sobre su procedencia, el organismo prohibió su circulación y dispuso además la intervención del área de Asuntos Judiciales.