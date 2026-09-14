Mariano Werner tras su triunfo en San Luis: “No fallé y corrimos una carrera a muerte”

Mariano Werner comenzó la Copa de Oro del Turismo Carretera de la mejor manera al imponerse este domingo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. El piloto paranaense dominó la final de punta a punta y, tras la carrera, reconoció que llegó a pensar en resignar la victoria para evitar cargar los 10 kilos adicionales que establece el reglamento.

El entrerriano fue escoltado por Julián Santero y Josito Di Palma en una competencia muy ajustada. “No fallé y corrimos una carrera a muerte, encerrados en seis o siete décimas, una locura”, describió al analizar el ritmo que mantuvieron los protagonistas durante la definición.

“En algún momento se me cruzó por la cabeza si los diez kilos de la victoria convenían o perder los tres puntos, pero no está en el gen de uno, así que peleé y busqué esta victoria como nunca”, explicó Werner después de concretar su segunda victoria de la temporada.

“Correr para ganar”

Mariano Werner reconoció que la posibilidad de especular estuvo presente antes y durante la competencia. El reglamento obliga al ganador a incorporar 10 kilos de lastre, una condición que puede influir en las siguientes carreras de la etapa decisiva del campeonato.

Sin embargo, el paranaense dejó en claro que priorizó el resultado. “El gen de uno va más fuerte”, sostuvo, antes de resumir su manera de afrontar las carreras con otra frase: “Es lo que siento y lo que hay que hacer toda la vida. Correr para ganar”.

También contó que su familia influyó en esa decisión. “Estoy con mis hijos, siempre hablo mucho y volverme 700 kilómetros explicándoles que tuve que levantar por los 10 kilos no era una opción”, señaló tras bajarse del Ford Mustang.

El trabajo del equipo para recuperar el auto

El triunfo llegó después de varias semanas de análisis dentro del equipo. Mariano Werner reveló que luego de la carrera disputada en Paraná estaba convencido de que era necesario cambiar el auto, pero las pruebas posteriores modificaron esa idea.

“Creo que el lunes fui convencido a cambiarlo y me volví con un rotundo no. Si las pruebas eran lo que pensábamos, se abrió un camino y era más importante trabajar sobre el auto usado que modificar o cambiar el auto nuevo”, explicó.

El piloto destacó especialmente la tarea realizada durante los días previos. “Volver a estar a tope un fin de semana es lo que pretendíamos. El miércoles tuve una reunión con los chicos del equipo después de la prueba y se pusieron las diez”, afirmó.

Un triunfo clave en el inicio de la Copa de Oro

Werner también valoró haber quedado tercero en la clasificación, una posición que terminó siendo determinante para afrontar una serie favorable. “Se me dio todo. Haberme metido tercero en la clasificación justo en el grupo que estaba fue la mejor serie porque se iba limpiando la pista”, relató.

Durante la final debió contener especialmente a Julián Santero, que se mantuvo cerca en el tramo decisivo. “La pista fue evolucionando y Julián me trajo cortito”, admitió el entrerriano después de completar una carrera en la que los primeros lugares estuvieron separados por pocas décimas.

Con este resultado, Mariano Werner alcanzó las 30 victorias en el Turismo Carretera y la número 12 dentro de la Copa de Oro. Además, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo durante la temporada 2026, luego de su festejo en Termas de Río Hondo. La próxima fecha del playoff se disputará el 4 de octubre en el autódromo de San Nicolás.