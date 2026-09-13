Picco, tras el empate de Patronato: “Hicimos los méritos para ganar el partido”

Augusto Picco analizó ante Elonce el empate de Patronato ante Temperley por una nueva fecha de la Primera Nacional y aseguró que el Rojinegro hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos. El mediocampista, que llevó la cinta de capitán, manifestó su bronca por el 0-0 y destacó la producción del equipo durante el complemento.

“Creo que hicimos los méritos para ganar el partido. Nos vamos con mucha calentura porque hicimos todo para poder ganarlo y por detallecitos no se nos dio, pero las situaciones las creamos y el equipo jugó todo el segundo tiempo en campo rival”, exclamó en primer lugar.

El futbolista reconoció que Temperley consiguió generar peligro durante algunos pasajes de la primera mitad, aunque consideró que Patronato logró corregir esos inconvenientes después del descanso. “Sabemos que el rival juega, que tiene buenos jugadores. En el primer tiempo, por alguna desatención, nos complicaron, pero no fue más que eso. En el segundo tiempo, creo que fue todo nuestro”, analizó.

Picco destacó el orden de Patronato

El mediocampista también valoró la capacidad del equipo para mantener la estructura en un encuentro complejo. “Creo que es clave en los momentos difíciles mantener el orden porque sino estos rivales te lo hacen pagar. Es algo a destacar del equipo”, enfatizó.

Patronato buscó romper el cero durante el segundo tiempo y contó con oportunidades para convertir, pero volvió a encontrarse con las dificultades que arrastró para concretar las situaciones generadas. Picco consideró que el problema no estuvo en la creación de oportunidades, sino en la definición.

“Creo que generamos (situaciones de gol), el arquero sacó un par de pelotas, hubo un par de pelotas picando en el área que no pudimos resolver. Tuvimos dos jugadas dudosas en las que, en mi punto de vista, son penales. Pero no vamos a caer en esa excusa y vamos a seguir. Hoy creo que el equipo mostró una buena cara”, afirmó.

Las jugadas polémicas y el resultado

Las dos acciones reclamadas dentro del área quedaron entre los puntos de discusión que dejó el encuentro. Sin embargo, Picco evitó atribuir el empate exclusivamente a las decisiones arbitrales y puso el foco en la necesidad de continuar trabajando para conseguir los resultados que necesita el equipo.

El volante insistió en que Patronato mereció algo más que la igualdad, aunque reconoció que el punto podía adquirir importancia teniendo en cuenta los resultados de los rivales directos en la lucha por conservar la categoría.

“Creo que el equipo mereció ganar. Después, viendo con el diario del lunes que si Chacarita no gana y nosotros sumamos un punto y sigue estando la diferencia, obviamente que nos sirve. No es lo ideal, pero mientras esa ventaja esté, vamos a seguir avanzando”, expresó.

El orgullo de llevar la cinta de capitán

El encuentro tuvo además un significado particular para Picco. Surgido de Patronato, el mediocampista tuvo la responsabilidad de conducir al equipo como capitán y reconoció que se trató de un momento especial en su carrera.

“Estoy muy contento de haber salido de acá y hoy ser el capitán con el primer equipo. Se ve un poco opacado por no poder ganar, que era lo que necesitábamos”, exclamó sobre la posibilidad de portar la cinta en el conjunto profesional.

Finalmente, Picco se refirió a las complicaciones físicas que sufrió Patronato durante el encuentro, entre ellas las salidas de Brandon Cortés y Diego Armando Díaz. “Tuvimos muchas lesiones, pero ele quipo se repone y el grupo está unido”, lamentó el mediocampista.