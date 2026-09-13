Patronato y Temperley empatan 0 a 0 en el Grella por la fecha 29 de la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
tronato y Temperley empatan este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El Rojinegro busca un triunfo que le permita alejarse de la zona roja. Augusto Picco es capitán del Rojinegro por primera vez. El partido se transmite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Patronato y Temperley empatan este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el partido correspondiente a la 29ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes afronta un compromiso importante en su objetivo de sumar puntos y alejarse de los últimos puestos de la tabla.
Seguí las principales incidencias del partido
A los 3o minutos, Cortés no pudo continuar tras el golpe y fue reemplazado por Diego Díaz.
Brandon Cortés debió ser asistido tras recibir un golpe. Franco Díaz vio la primera tarjeta amarilla en Temperley.
A los 21 minutos, Temperley ejecutó su segundo córner. Poco después, Federico Nieto probó con un remate que terminó afuera y representó la cuarta llegada del Gasolero.
Durante los primeros 15 minutos, Temperley predominó en la posesión de la pelota y generó los primeros intentos al arco de Patronato.
A los 12 minutos del primer tiempo, Temperley realizó el primer cambio: Enzo Brandán ingresó en reemplazo de Pedro Souto.
En el arranque del partido, Alan Sosa respondió con seguridad y le tapó un remate a Tobías Krüger, en la primera llegada peligrosa de Temperley.
El encuentro comenzó a las 15.30 y cuenta con el arbitraje de Bruno Amiconi. El Rojinegro intenta hacer valer la localía ante un rival que también necesita sumar en la recta decisiva de la fase regular del campeonato.
Una de las novedades de la jornada es la designación de Augusto Picco como capitán de Patronato. El mediocampista lleva la cinta por primera vez desde su llegada a la institución y forma parte del sector central elegido por Fuentes para enfrentar al Gasolero.
Los titulares de Patronato
Patronato comenzó el partido con Alan Sosa en el arco; Franco Meritello, Fernando Evangelista y Maximiliano Rueda en el sector defensivo. Augusto Picco, Santiago Piccioni, Juan Salas y Juan Barinaga integran la mitad de la cancha.
En el frente de ataque se ubican Renzo Reynaga, Brandon Cortés y Valentín Pereyra. La propuesta inicial busca darle presencia ofensiva al equipo y generar opciones sobre el área visitante.
Entre los suplentes del Rojinegro se encuentran Franco Rivasseau, Facundo Díaz, Fernando Moreyra, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Benjamín Bravo, Gonzalo Salega, Joaquín Barolín y Diego Díaz.
La formación de Temperley
Temperley, conducido técnicamente por Nicolás Domingo, salió al campo con Juan Francisco Mastrolía; Pedro Souto, Franco Pacheco, Juan Pablo Aguirre, Lucas Angelini; Emanuel Díaz, Nicolás Arregui, Lautaro Benítez, Federico Nieto y Tobías Krüger.
Las alternativas del conjunto visitante son Franco Morrone, Nicolás Ávalos, Román Calzón, Axel Picharte, Agustín Quiroga, Nicolás Trebotic, Lautaro Fernández, Enzo Brandán y Lucas Melo.
El partido representa una nueva prueba para Patronato, que necesita mejorar su cosecha de puntos para obtener tranquilidad en la tabla. El equipo paranaense llegó al compromiso con la misión de conseguir una victoria frente a su público y fortalecer sus posibilidades de conservar la categoría.