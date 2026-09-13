Más de 120 estudiantes entrerrianos participaron de un encuentro sobre prevención del suicidio

Más de 120 alumnos de escuelas secundarias participaron de un taller sobre prevención del suicidio realizado en el salón auditorio del Consejo General de Educación (CGE), en Paraná. La jornada reunió a delegados de centros de estudiantes de la capital entrerriana y el área metropolitana.

El encuentro, denominado “Hablemos de Prevención del Suicidio”, fue organizado bajo la modalidad de Centros de Estudiantes para Centros de Estudiantes. La actividad estuvo orientada a generar un espacio de escucha, diálogo y reflexión colectiva sobre el cuidado de la salud mental dentro de las instituciones educativas.

Según se informó desde la organización, la propuesta surgió a partir de pedidos realizados por las agrupaciones estudiantiles. Los jóvenes habían planteado la necesidad de contar con herramientas de prevención y canales para conversar sobre estas problemáticas en las escuelas.

Participaron delegados de diferentes instituciones

La actividad contó con la intervención de 121 estudiantes, quienes asistieron acompañados por docentes. Los principales ejes del debate fueron coordinados por delegados de cuatro establecimientos educativos.

Participaron representantes del Instituto Cristo Redentor, la Escuela Secundaria Nº 16 Del Centenario, la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 81 Fermín Chávez y la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 18 Arquitecto Clorindo Testa.

Durante el encuentro se trabajó sobre la importancia de reconocer situaciones de sufrimiento emocional, habilitar espacios de conversación y fortalecer las redes de acompañamiento. La jornada se desarrolló bajo la premisa de que “escuchar también es una forma de acompañar”.

Acompañamiento de profesionales y organismos

El taller recibió asistencia técnica y pedagógica de la Coordinación de Políticas Transversales y del área de Centros de Estudiantes del CGE. También participaron profesionales vinculados con la salud mental.

La apertura contó con la presencia de la directora general de Planeamiento Educativo del CGE, Marianela Müller; la coordinadora de Políticas Transversales, Clarisa Zalazar; y el director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila.

Además, asistieron el presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos (Coper), Octavio Filipuzzi; representantes técnicos del Ministerio de Salud provincial y otras autoridades educativas y profesionales.

Los talleres continuarán durante el ciclo lectivo

Desde la organización adelantaron que la salud mental y la prevención del suicidio continuarán formando parte de la agenda del programa provincial #HablemosDe.

La iniciativa incluirá nuevos talleres y actividades pedagógicas hasta la finalización del ciclo lectivo. Las acciones estarán destinadas a sostener espacios de participación estudiantil y brindar herramientas para abordar estas situaciones dentro de las comunidades educativas.

El suicidio constituye una problemática compleja y prevenible que requiere intervenciones responsables, escucha y acompañamiento profesional. Ante una situación de riesgo, no se recomienda dejar sola a la persona ni minimizar sus expresiones de angustia.

Dónde solicitar asistencia

Las personas que atraviesen una crisis emocional o necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea de Emergencia en Salud Mental 135, presentada por la provincia como un servicio gratuito y confidencial disponible durante las 24 horas, todos los días del año.

Ante una urgencia, también se puede concurrir al hospital o centro de salud más cercano. Si existe un riesgo inmediato para la persona o para terceros, corresponde solicitar la intervención de los servicios de emergencia.