Paquetes de Shein y Temu: qué hacer si la Aduana retiene una compra

Un paquete de Shein o Temu retenido en la Aduana puede requerir una declaración pendiente, el pago de tributos o la presentación de documentación adicional. Los pasos para regularizarlo dependen principalmente de la modalidad utilizada para ingresar la compra al país: el sistema puerta a puerta de Correo Argentino o un prestador privado de courier.

Antes de iniciar un trámite, el comprador debe revisar el código de seguimiento y confirmar qué empresa transporta el pedido. Si ingresó mediante el correo oficial, la gestión se realiza en su Portal de Envíos Internacionales; si llegó por DHL, FedEx, UPS u otro courier, el reclamo se canaliza con esa compañía.

También es necesario verificar el motivo de la retención. La Aduana puede observar un envío por diferencias en el valor declarado, falta de documentación, exceso de los límites permitidos o presencia de mercadería restringida.

Qué hacer si llegó por Correo Argentino

Cuando la compra ingresó a través de Correo Argentino, el destinatario debe registrarse en el Portal de Envíos Internacionales con su DNI o CUIL. Allí puede cargar el número de seguimiento y realizar el denominado “Aviso de Compra”.

Una vez que el envío llega al país, el sistema habilita la declaración de contenido. El comprador debe informar los productos incluidos, la cantidad de unidades y el valor pagado, además de completar el pago de la tasa de gestión y de los tributos que correspondan.

Después de la validación, el paquete puede ser entregado en el domicilio o quedar disponible para su retiro en una sucursal con control aduanero. Correo Argentino aclaró que su plataforma oficial es el único canal habilitado para gestionar estos envíos y recomendó desconfiar de mensajes que soliciten transferencias mediante enlaces externos.

Qué ocurre con los envíos por courier

Si el pedido fue transportado por un courier privado, la empresa se encarga de presentar el despacho ante la Aduana. Por ese motivo, el destinatario no debe realizar el trámite correspondiente al régimen de Correo Argentino.

La compañía puede comunicarse con el comprador si necesita la factura, el comprobante de pago, una descripción más precisa de la mercadería o documentación personal. También podría emitir una liquidación adicional cuando el valor declarado no coincida con el precio efectivamente abonado.

En esos casos, conviene responder únicamente por los canales oficiales del transportista y conservar la factura o comprobante emitido por la plataforma. La falta de documentación o de respuesta puede demorar la liberación del paquete.

Cuáles son los límites para pequeños envíos

El régimen de pequeños envíos mediante courier puede utilizarse hasta cinco veces por año calendario y por persona. Cada operación debe cumplir las condiciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Los paquetes pueden contener hasta tres unidades de la misma especie, no deben superar los 50 kilos y tienen que registrar un valor igual o inferior a 3.000 dólares. Además, la mercadería debe ser para uso personal y no puede tener finalidad comercial.

En los envíos con un valor FOB de hasta 400 dólares existe una franquicia sobre los derechos de importación y la tasa de estadística. Sin embargo, la compra continúa alcanzada por el IVA y, cuando corresponda, por impuestos internos. Si supera ese monto, los derechos y la tasa se aplican sobre el excedente, de acuerdo con la información oficial de ARCA.

Qué puede provocar una retención

Una compra puede quedar observada si contiene más unidades que las autorizadas, supera el límite de peso o valor, presenta inconsistencias entre la declaración y la factura o incluye productos sujetos a restricciones.

El tratamiento impositivo también depende de la clasificación aduanera de cada artículo. Por ese motivo, no todos los celulares, electrodomésticos, componentes informáticos, prendas o calzados tienen necesariamente la misma carga tributaria.

Si el ingreso no puede concretarse mediante el régimen simplificado, la Aduana puede exigir otro procedimiento o disponer la devolución del paquete al remitente, según la irregularidad detectada. El comprador debe consultar el estado con el correo o courier antes de efectuar pagos adicionales.

Cómo solicitar un reembolso

Cuando el paquete fue devuelto al país de origen, rechazado definitivamente o no llegó dentro del plazo informado, el usuario puede abrir un reclamo desde la aplicación o el sitio de Shein o Temu.

Para gestionarlo, debe conservar el número de pedido, el seguimiento, los comprobantes de pago y las comunicaciones del transportista. La devolución del dinero dependerá del estado registrado en el sistema y de la política vigente de cada plataforma.

No es recomendable iniciar un desconocimiento del pago antes de consultar con la tienda y la empresa de transporte, ya que el envío podría permanecer en proceso de verificación. También se debe evitar ingresar datos personales o bancarios en enlaces recibidos mediante mensajes no verificados.