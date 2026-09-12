Una nena escribió un pedido de ayuda en el baño de una escuela de San Juan e investigan un posible abuso

Un mensaje en el baño de una escuela activó una investigación por posible abuso. El escrito hacía referencia a un embarazo y señalaba a un familiar. La ministra de Educación confirmó que la menor fue identificada y recibe acompañamiento.
Un mensaje en el baño de una escuela activó una investigación por posible abuso en la provincia de San Juan. El escrito contenía un pedido de ayuda atribuido a una niña de 10 años, hacía referencia a un embarazo y señalaba a un familiar como presunto responsable. Las autoridades confirmaron posteriormente que la menor fue identificada.
La pintada fue descubierta el viernes pasado en un sanitario de la escuela Carlos María del Alvear, ubicada en Villa San Damián, departamento Rawson. “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, decía el mensaje, acompañado por el dibujo de una cara triste.
Las autoridades del establecimiento comunicaron la situación a la Justicia y tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI). El fiscal de turno, Duilio Ejarque, dispuso diferentes medidas pese a que hasta ese momento no existía una denuncia formal.
La Justicia inició una investigación
Integrantes de la unidad fiscal y efectivos policiales acudieron al establecimiento para realizar las primeras actuaciones. Entre otras medidas, entrevistaron a directivos, docentes y personas que habían observado el escrito.
Sin embargo, cuando los investigadores llegaron a la escuela, la pintada ya había sido eliminada. Según informó Tiempo de San Juan, la medida habría sido dispuesta desde el Ministerio de Educación provincial. Pese a ello, la existencia y el contenido del mensaje pudieron constatarse mediante fotografías y testimonios.
La investigación se concentró entonces en las cámaras de seguridad correspondientes al sector de la institución para intentar determinar quién había realizado la inscripción y poder brindar la asistencia necesaria.
Confirmaron que identificaron a la menor
La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó posteriormente ante medios locales que la menor había sido identificada, aunque evitó proporcionar información que pudiera exponerla.
“Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas. Es una escuela que tiene contención de los gabinetes zonales y los aledaños, donde trabajamos para abordar no solamente a los compañeros sino también a los estudiantes que están ahí”, manifestó.
Fuentes destacó además la intervención de la UFI ANIVI y consideró que representa “un respaldo y apoyo para los educadores” ante situaciones que exceden las posibilidades de actuación exclusiva de las instituciones educativas.
Acompañamiento desde la escuela
“Es una situación que ya escapa a la escuela, así que nosotros vamos a seguir conteniendo desde el lugar que nos ocupa”, explicó la funcionaria provincial.
La ministra indicó que el gabinete escolar se encontraba trabajando con los estudiantes y señaló que existen dispositivos destinados a la detección temprana de situaciones complejas en distintos establecimientos educativos.
Fuentes reiteró que la menor había sido “detectada” y que los profesionales también estaban trabajando con un grupo de estudiantes. No brindó mayores precisiones sobre el caso, mientras la investigación quedó en manos de la fiscalía especializada.