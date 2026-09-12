Feria de Arte en Sala Mayo reúne artistas y propuestas para llegar a nuevos públicos

Sala Mayo es escenario de la tercera edición de la Feria de Arte de Paraná, una propuesta que busca acercar las artes visuales a nuevos públicos y fortalecer el circuito artístico de la capital entrerriana. La feria se desarrolla durante el fin de semana, con galerías, proyectos colectivos y artistas que comparten un espacio destinado al encuentro, la circulación y la comercialización de obras.

Una de las propuestas presentes es Casa Banano, un espacio que además de participar de la feria prepara una actividad especial para el cierre. “Estamos participando de esta edición de la feria. Mañana domingo estaremos de 16 a 21 horas también”, explicó Sol, una de las integrantes del local.

La artista invitó al público a conocer el espacio: “Casa Banano es una casa abierta, Casa Museo, con un gran jardín que en distintas ocasiones se abre al público para mostrar artistas”.

Sobre la actividad prevista para el cierre, detalló: “Mañana vamos a hacer la fiesta de cierre como una actividad satélite. Cuando se hacen estas actividades se abren otros espacios, otros puntos de la ciudad”.

La jornada incluirá diferentes expresiones artísticas y propuestas culturales. “Mañana hay una instalación donde vamos a exponer Milagros y yo. También va a haber otros artistas en trastiendas y vamos a tener músicos en vivo cantando folklore, un chamamé, guitarreada, choripaneada con barra para que puedan acceder a comprar su almuerzo y compartir un lindo mediodía con un poco de arte y una actividad distinta acá en la ciudad de Paraná”, señaló.

El objetivo, agregó, es ampliar el acceso a la producción local: “La invitación es para que pueda llegar el arte entrerriano y paranaense a todos”.

Diversidad de obras y precios para acercar el arte a los hogares

Casa Banano reúne a ocho artistas que participan de la feria con diferentes disciplinas y formatos. “Hay mucha cerámica, pintura e instalaciones que trabaja Belén, por ejemplo, con algunos materiales de residuos. Después tenemos la obra de Luis Cutela, que es la primera vez que la muestra, la pintura de Miguel Vesco y cerámica de Ligüen Caputo, de Florencia Sabatini y de Sol Cedro”, explicó la artista.

La propuesta también apunta a que el público pueda acceder a obras con distintos valores.

“Tratamos esta vez de traer un poco de diversidad en tamaños para que también los precios puedan ser variados y que puedan adquirir arte. Esa es la verdadera función de la feria de arte contemporáneo, no solo un paseo, sino activar el circuito económico de los artistas entrerrianos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de pensar el arte también como una actividad laboral: “El fin es que podamos llevar arte a nuestros hogares y que podamos activar el arte como un trabajo real. No solo lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta, sino que es un trabajo, de esto vivimos”.

“Funciona cuando otros adquieren, consumen, compran y nosotros podemos seguir produciendo y ese circuito económico se activa”, agregó.

La Feria de Arte de Paraná crece y suma público

Otra de las artistas presentes es Ana María Garello, integrante del Centro Cultural Almacén de los 33, cuyo stand recibió un premio estímulo. “Estamos participando otra vez con Almacén de los 33, con un stand que ha ganado premio, premio estímulo”, expresó.

Durante la jornada del sábado, la feria registró una importante concurrencia en Sala Mayo. El espacio reúne trabajos de 16 artistas y presenta una amplia variedad de técnicas.

“Son 16 artistas que trabajamos diferentes técnicas. Hay cerámicas, técnicas mixtas, una obra que tiene pintura y arte textil, arte abstracto, grabados, acuarelas y dibujos”, explicó Fulvia, integrante del espacio.

El stand fue concebido a partir de una temática vinculada al río: “El stand tiene la temática del río. Por eso hemos hecho estos cuadritos voladores con transparencia, que es como el agua con los peces. Toda la temática de las ondas tiene que ver con el agua que fluye y el río”.

El objetivo de acercar el arte a nuevos públicos

Desde Almacén de los 33 destacaron la respuesta de los visitantes y el crecimiento que tuvo la feria desde sus primeras ediciones.

“Para nosotros es genial porque de eso se trata la feria, de que la gente se pueda acercar. Gente que tal vez no está acostumbrada a visitar las galerías, los espacios de arte, se puede acercar, venir y descubrir un poco de lo que es la producción artística de la ciudad”, señaló una de las representantes del espacio.

Y agregó: “En las tres ediciones nos ha acompañado muchísimo el público. Ha crecido en cada edición. Esta edición también ha crecido mucho en cantidad de artistas y el público, a pesar del día como está, es mucha la afluencia que estamos teniendo”.

La convocatoria también alcanzó a visitantes de otras localidades y provincias. “Hemos observado que han venido amigos del interior, por ejemplo, de Villaguay, de Santa Fe”, destacaron.

Paraná busca instalar su feria en el calendario nacional

La Feria de Arte de Paraná también apunta a consolidarse como una fecha estable dentro del calendario cultural y artístico.

“Buscamos que se esté imponiendo, que se esté instalando también en el calendario nacional, no únicamente a nivel local y provincial. Nosotros también buscamos siempre fechas que dentro del calendario de ferias nacionales tenga un lugar Paraná”, explicaron.