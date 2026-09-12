Milei vuelve a Estados Unidos: cuándo será el nuevo viaje y qué hará en Nueva York

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en septiembre para participar de un importante foro internacional sobre libertad económica, instituciones democráticas y seguridad estratégica. La actividad se desarrollará en Nueva York y tendrá al mandatario argentino como principal disertante.

El encuentro está previsto para el miércoles 23 de septiembre y será la 18° visita de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

La participación del jefe de Estado fue confirmada por la Fundación Federalismo y Libertad, organizadora del evento junto al Instituto Republicano Internacional (IRI). La jornada tendrá a Citi como anfitrión y será de acceso exclusivo mediante invitación.

Cuál será la agenda de Javier Milei en Nueva York

El foro llevará como eje “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica” y reunirá a empresarios, inversores, académicos, intelectuales, representantes de organizaciones civiles y especialistas de Estados Unidos y América Latina.

Milei será el principal expositor y presentará su visión sobre la economía de mercado, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y los desafíos geopolíticos que enfrenta la región.

Entre los temas que estarán bajo análisis aparecen además la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, el papel de ambos países en las cadenas globales de suministro, los recursos considerados estratégicos y la seguridad hemisférica.

La actividad buscará abordar cómo la libertad económica y el fortalecimiento institucional pueden impulsar el crecimiento, limitar la influencia de gobiernos autoritarios y profundizar la integración entre los países del continente.

El vínculo de Milei con Estados Unidos

El nuevo viaje vuelve a poner en primer plano la estrecha relación que el Gobierno de Milei busca mantener con Washington.

Desde el comienzo de su gestión, el Presidente realizó numerosas visitas a Estados Unidos, donde participó de encuentros políticos, mantuvo reuniones con Donald Trump y tuvo contactos con empresarios, inversores y referentes del sector tecnológico.

La nueva visita a Nueva York se producirá, además, pocos días después de la cancelación de un viaje que Milei tenía previsto realizar al Reino Unido.

Por qué Milei canceló su viaje al Reino Unido

El Gobierno decidió suspender la gira que el Presidente tenía programada para Londres durante octubre, en un contexto marcado por un nuevo incremento de las tensiones diplomáticas con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante aquella visita, Milei tenía previsto brindar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener encuentros con empresarios británicos. Sin embargo, finalmente el viaje fue cancelado.

La decisión coincidió con nuevas medidas impulsadas por la Argentina contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas. Entre ellas se encuentran actuaciones relacionadas con compañías petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion.

Mientras tanto, el Reino Unido volvió a ratificar su posición sobre las Malvinas y su decisión de mantener el despliegue defensivo en el archipiélago.

En medio de la escalada diplomática, Donald Trump también se refirió a la situación y advirtió que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las islas representaría un “desastre potencial”, aunque manifestó su disposición a intervenir para intentar acercar a ambas partes.