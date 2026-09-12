Abrió la preinscripción al Plan Fines 2026 en Entre Ríos.

La preinscripción al Plan Fines 2026 en Entre Ríos se encuentra abierta para jóvenes y adultos que buscan completar sus estudios secundarios. El Consejo General de Educación (CGE) informó que el trámite estará disponible hasta el miércoles 16 de septiembre inclusive.

La propuesta está destinada a personas de 18 años o más que hayan finalizado la cursada del nivel secundario como alumnos regulares y todavía tengan materias pendientes. Para esta convocatoria podrán inscribirse quienes adeuden espacios curriculares hasta el ciclo lectivo 2025.

Desde el CGE remarcaron que el período establecido constituye el único plazo habilitado para formalizar la preinscripción. En esta edición, el Plan Fines funcionará de manera presencial en 19 sedes distribuidas en distintos departamentos de Entre Ríos.

Requisitos y documentación para el Plan Fines

Los interesados deberán completar el formulario oficial de preinscripción dispuesto por el organismo educativo. El CGE aclaró que se trata del "único formulario válido" para los estudiantes entrerrianos que quieran incorporarse al programa.

Luego del trámite online, cada estudiante deberá presentar en la sede seleccionada fotocopia del DNI —frente y dorso—, constancia de CUIL, partida de nacimiento y una constancia de las materias adeudadas emitida por la escuela donde finalizó la cursada. También tendrá que solicitar en esa institución los programas correspondientes a cada asignatura pendiente.

Además, será necesario llevar impreso el formulario de preinscripción, que llegará al correo electrónico declarado durante el trámite. En caso de no recibirlo en la bandeja de entrada, recomendaron verificar la carpeta de correo no deseado o Spam. Para consultas sobre el Plan Fines 2026, el CGE habilitó el correo fines@entrerios.edu.ar.