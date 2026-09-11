UPCN planteó cambios laborales en Salud y anticipó avances para recategorizar a enfermeros

UPCN planteó una agenda para los trabajadores de Salud durante la presentación del Sigap en el hospital Masvernat. El gremio pidió revisar la situación del personal transitorio, fortalecer las comisiones de suplentes y avanzar con concursos y la recategorización de Enfermería.
UPCN planteó una agenda para los trabajadores de Salud durante la presentación del Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap) realizada en el hospital Masvernat de Concordia. El gremio reclamó que la implementación de la herramienta forme parte de una política laboral más amplia y anticipó avances en la negociación para la primera recategorización del personal de Enfermería.
La actividad contó con la presencia del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. Por UPCN participó la secretaria adjunta, Carina Domínguez, acompañada por integrantes de la Comisión Directiva Provincial y miembros de la Delegación Concordia. La presentación estuvo destinada a instituciones sanitarias de todo el departamento.
El sistema ya había sido presentado anteriormente en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Domínguez calificó su puesta en marcha como “un hito importante”, aunque consideró que deberá integrarse a una transformación más profunda de la administración de los recursos humanos del sistema sanitario.
Personal transitorio, suplentes y concursos
“El desafío es que no haya más información sectorizada de los trabajadores, para un manejo discrecional de nadie”, sostuvo Domínguez al referirse a uno de los objetivos que, según UPCN, debería alcanzar la nueva herramienta.
La dirigente señaló que el sindicato acompaña la implementación, pero planteó que el Sigap constituye solamente una parte de los cambios necesarios. “Que el gobierno no crea que el gremio está únicamente para sostener esa decisión política. Consideramos que el Sigap es una pieza dentro de la complejidad que tiene el sistema de salud. Hay que ir mucho más allá”, afirmó.
Entre los puntos propuestos por UPCN aparecen el relevamiento del personal transitorio, el fortalecimiento de las comisiones de suplentes y la articulación de esos procesos con los concursos para cubrir cargos.
El planteo por las vacantes
Domínguez advirtió sobre la coexistencia de trabajadores transitorios y cargos sin cubrir dentro del sistema. “No puede ser que tengamos un número tan importante de personal transitorio y al mismo tiempo tengamos vacantes. Hay una contradicción a la cual hay que encontrarle la vuelta sin perjudicar a los trabajadores”, manifestó.
Desde el gremio consideraron que el proceso también debería avanzar hacia reglas claras para el empleo público, capacitación, jerarquización de las tareas, igualdad de oportunidades y mejores condiciones laborales.
“No se pueden cambiar tantos años de resolver la urgencia de un día para el otro”, expresó la secretaria adjunta. En ese sentido, planteó que el objetivo sindical es que la implementación del Sigap pueda convertirse en el futuro en “un proyecto amplio y con coherencia”.
La primera recategorización de Enfermería
Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con la situación de los enfermeros. Domínguez aseguró que UPCN se encontraba “muy cerca de alcanzar un principio de solución para la recategorización de los enfermeros en función de la Ley 10.930”.
Según explicó, al tratarse de la primera recategorización bajo ese esquema, el sindicato busca alcanzar inicialmente a la mayor cantidad posible de trabajadores. “Al ser la primera recategorización de enfermería, estamos tratando de lograr la mayor inclusión de enfermeros con posibilidades concretas de recategorización”, señaló.
La dirigente anticipó que posteriormente se abrirá una segunda instancia ajustada plenamente a las exigencias previstas por la normativa. “Y después sí, viene otro capítulo que será cumpliendo totalmente los requisitos de la ley 10.930”, añadió.
UPCN defendió la negociación
Domínguez sostuvo que la forma de implementar la recategorización deberá surgir de un ámbito de negociación y afirmó que determinadas exigencias podrían llevar al Gobierno provincial a rechazar el planteo.
En otro tramo, defendió el diálogo como herramienta para alcanzar mejoras laborales. “Los trabajadores tenemos que debatir, tenemos que proponer ideas, ser creativos y ser inteligentes, porque la lucha es distinta”, expresó.
También afirmó que mantener instancias de diálogo con las autoridades no implica abandonar una posición crítica. “Somos críticos desde UPCN, pero se pueden encontrar coincidencias cuando hay voluntad”, sostuvo.
Transparencia en la gestión
En relación con el Sigap, Domínguez consideró que la digitalización de la información deberá estar acompañada por modificaciones en las prácticas administrativas y laborales.
“La transparencia no se da únicamente en los sistemas informáticos. La transparencia es un valor, por eso la tenemos que incorporar en todos lados”, remarcó.
La implementación progresiva del sistema continuará en el ámbito sanitario provincial. En paralelo, UPCN buscará avanzar con la agenda planteada sobre personal transitorio, suplencias, concursos y la primera recategorización de Enfermería contemplada en la Ley 10.930.