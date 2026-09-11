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La actriz Laura Azcurra llega a Gualeguay para presentar “Frida. ¡Viva la vida!” en el Teatro Italia

La reconocida artista será la figura central de la gala de lanzamiento del 5° Festival Internacional de Teatro, que se realizará el domingo 20 de septiembre con la presentación oficial de la programación 2026.

11 de Septiembre de 2026
Laura Azcurra es Frida y llega a Gualeguay
Laura Azcurra es Frida y llega a Gualeguay

La reconocida artista será la figura central de la gala de lanzamiento del 5° Festival Internacional de Teatro, que se realizará el domingo 20 de septiembre con la presentación oficial de la programación 2026.

La ciudad de Gualeguay vivirá una noche especial para las artes escénicas con la gala de lanzamiento del 5° Festival Internacional de Teatro, que tendrá como protagonista a la actriz Laura Azcurra y su premiado unipersonal “Frida. ¡Viva la vida!”. El evento se realizará el domingo 20 de septiembre a las 20 en el histórico Teatro Italia.

 

La velada marcará el inicio oficial de una nueva edición del festival, que reunirá elencos de distintas provincias argentinas y compañías internacionales en una programación que será presentada durante la misma función.

Un homenaje teatral a Frida Kahlo

 

La obra, escrita por el dramaturgo mexicano Humberto Robles y dirigida por Julia Morgado, propone un recorrido íntimo por la vida de Frida Kahlo. La historia transcurre durante el Día de los Muertos, mientras la artista prepara un altar y cocina, evocando sus amores, sus dolores físicos y su particular relación con la muerte.

 

El espectáculo ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público por la intensidad interpretativa de Azcurra, cuya actuación se destaca por recrear con profundidad el universo emocional de la pintora mexicana.

 

En un día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invitados. Mientras cocina y prepara el altar, evoca en detalle sus pasiones y dolores. La pintura, su niñez, su vínculo con Diego Rivera, expone su opinión sobre los artistas, sobre México, Estados Unidos, Francia y surge inevitablemente el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. Un monólogo entre el dolor, la pasión y el amor.

Lanzamiento del Festival Internacional de Teatro

 

Además de la función, la gala será el escenario donde se anunciará la grilla completa del 5° Festival Internacional de Teatro de Gualeguay, una propuesta organizada por Liebre de Marzo, el Teatro Italia y la Municipalidad de Gualeguay.

La quinta edición buscará consolidar al festival como uno de los principales encuentros teatrales de la región, con espectáculos de alcance nacional e internacional y una programación destinada a distintos públicos.

 

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Italia, de lunes a viernes entre las 16:30 y las 19:30, con un valor promocional de 20.000 pesos.

Temas:

Festival Internacional de Teatro Gualeguay
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