Video: pescador se subió al lomo de una ballena atrapada en redes para poder liberarla

Un pescador se subió al lomo de una ballena atrapada en redes para intentar liberarla durante una faena en el mar de Perú. Se lanzó al agua con un cuchillo, cortó el aparejo y logró que el cetáceo continuara su recorrido. El rescate quedó registrado en video.
Un pescador se subió al lomo de una ballena atrapada en redes para liberarla en aguas de Perú y protagonizó una impactante escena que quedó registrada en video. Jonathan Quispe se lanzó al mar con un cuchillo y, sin equipo de respiración, comenzó a cortar el aparejo que impedía al cetáceo desplazarse normalmente.
El hombre explicó que decidió intervenir al advertir que el animal tenía dificultades para moverse. Según relató posteriormente durante una entrevista televisiva, prácticamente no tuvo tiempo para evaluar la situación antes de ingresar al agua porque consideró que la vida de la ballena podía estar en peligro.
“Tenía que liberarla nada más, tenía que agarrar y sacarla, porque si no ese animal se puede morir”, explicó Quispe durante una entrevista con el programa Arriba Mi Gente, emitido por Latina.
Los difíciles intentos para acercarse
El rescate implicó riesgos para el pescador. Quispe relató que inicialmente intentó aproximarse varias veces, pero la ballena se sumergía y dificultaba la posibilidad de alcanzar las redes que tenía alrededor.
El pescador también recordó los sonidos que emitía el cetáceo mientras permanecía atrapado. “Estaba como que hacía ruido, gemido, así como de pena”, describió sobre los momentos previos a comenzar a retirar el aparejo.
Después de varios intentos, consiguió finalmente acercarse. Según su interpretación, la ballena pudo haberse cansado o comprendido que intentaba ayudarla. Una vez junto al animal, comenzó a utilizar el cuchillo para cortar la red.
Se subió sobre el lomo de la ballena
Uno de los momentos más llamativos de la secuencia ocurrió cuando Quispe terminó sobre el lomo del enorme cetáceo mientras continuaba con las maniobras. Las imágenes generaron repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios compararon la escena con la película “Liberen a Willy”.
Quispe aseguró que durante el contacto pudo percibir la temperatura corporal de la ballena. Primero la sintió mientras nadaba cerca del animal y posteriormente cuando consiguió colocarse sobre su cuerpo para continuar con el rescate.
Que huevos los de este pescador!!! pic.twitter.com/rSfuCOqXiG— Katiuska Flores 🌈 La Jefa (@katiuskaflores) September 11, 2026
Al ser consultado sobre la experiencia, relativizó lo extraordinario de la situación. “De verdad, yo lo veo normal. O sea, no es la primera vez que he hecho esto”, respondió durante la entrevista televisiva.
El rescate se realizó sin tanque de oxígeno
El pescador ingresó al agua sin tanque de oxígeno. Solamente utilizó una máscara que le permitía observar debajo de la superficie y llevó consigo el cuchillo con el que fue cortando el aparejo.
Tras completar la maniobra, la ballena logró quedar libre de la red y pudo alejarse. Quispe compartió posteriormente imágenes del episodio en sus redes sociales y acompañó una de las grabaciones con un mensaje dirigido al cetáceo: “Adiós, bebé. Eres libre”.
El hombre explicó que trabaja habitualmente con redes de flotación y reconoció que los animales marinos pueden quedar atrapados accidentalmente en ellas durante las actividades pesqueras.
Ya había rescatado otros animales
El episodio con la ballena no habría sido la primera intervención de estas características protagonizada por Quispe. El propio pescador aseguró que anteriormente había liberado a otros animales marinos atrapados en aparejos.
Según contó, ya había ayudado a delfines y tortugas que atravesaron situaciones similares. “A veces siempre pasan así accidentes”, señaló al referirse a los riesgos asociados con las redes utilizadas durante las faenas.
El pescador sostuvo además que quienes desarrollan la actividad deben asumir la responsabilidad de intervenir cuando se producen estos episodios y es posible ayudar a los animales.
El peligro de quedar atrapados en redes
Las redes y otros aparejos utilizados para la pesca pueden representar un riesgo para cetáceos, tortugas, delfines y diferentes especies cuando quedan enganchados accidentalmente y no consiguen liberarse.
En este caso, de acuerdo con el testimonio de Quispe, la ballena tenía comprometida su capacidad para desplazarse y fue necesario cortar parte de la red para que pudiera continuar nadando.
El video permitió registrar buena parte del procedimiento: desde los intentos del pescador por aproximarse hasta el momento en que apareció sobre el lomo del animal. Finalmente, el cetáceo consiguió recuperar la libertad y alejarse del lugar