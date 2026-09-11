Robaron ocho aires acondicionados de un centro de salud de Santa Fe

Robaron ocho aires acondicionados del Centro de Salud del barrio San Martín, ubicado en la ciudad de Santa Fe. El hecho habría ocurrido durante el último fin de semana, aunque hasta el momento no se estableció cuándo ingresaron los responsables.

Los trabajadores advirtieron lo sucedido al regresar al establecimiento, situado en la intersección de Alberti y Pasaje Madeo. Los autores sustrajeron las unidades exteriores o motores de los equipos instalados en el entretecho.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta de que nos faltaban ocho aires. Hicieron un trabajo bastante importante, bastante largo”, relató una empleada del centro sanitario a AIRE.

El impacto sobre la atención sanitaria

El establecimiento brinda asistencia a cientos de vecinos del barrio San Martín y de otros sectores cercanos. El robo afectó recursos destinados a garantizar condiciones adecuadas para pacientes y trabajadores.

Desde la institución expresaron su preocupación por el daño ocasionado y remarcaron la función comunitaria que cumple el lugar. “Nosotros estamos brindando un trabajo a la comunidad y nos duele muchísimo”, manifestaron.

Denunciaron otros robos en la zona

La trabajadora aseguró que no se trató del primer episodio de inseguridad sufrido por quienes desempeñan tareas en el establecimiento. También mencionó robos cometidos contra vehículos particulares.

“Siempre nos están robando cosas. A las compañeras les robaron las ruedas auxiliares de los autos”, señaló al describir la situación que atraviesa el sector.

Finalmente, el personal reclamó una mayor presencia policial, especialmente durante las primeras horas del día. El centro abre sus puertas a las 6 y los empleados llegan cuando todavía hay escaso movimiento en la zona. “Necesitamos un móvil que esté”, concluyeron.