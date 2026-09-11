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Hockey femenino +55: organizan el primer Seven en el Club Capibá

El Hockey femenino +55 tendrá su primer Seven el domingo 20 de septiembre en el Club Capibá. La propuesta, organizada por Panzas Verdes, convocará a jugadoras de 55 años en adelante y contará con premios y servicio de cantina.

11 de Septiembre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: IG de Hockey Capibá.

El Hockey femenino +55 tendrá su primer Seven el domingo 20 de septiembre en el Club Capibá. La propuesta, organizada por Panzas Verdes, convocará a jugadoras de 55 años en adelante y contará con premios y servicio de cantina.

El Hockey femenino +55 tendrá una jornada especial el próximo domingo 20 de septiembre con la realización del primer Seven de la categoría en las instalaciones del Club Capibá. La actividad fue impulsada por el equipo Panzas Verdes y estará destinada a mujeres de 55 años en adelante que practiquen la disciplina.

 

Según informaron desde la organización, la acreditación de las participantes comenzará a las 8:30, mientras que los encuentros se iniciarán a partir de las 9. Además de los equipos que ya se preparan para participar, continúa abierta la convocatoria para aquellas jugadoras que quieran sumarse a la propuesta.

 

El torneo tendrá premios para los equipos que obtengan el primer y segundo puesto, mientras que también habrá una distinción especial para la goleadora de la competencia. Durante la jornada, además, funcionará un servicio de cantina para quienes concurran al predio.

 

Convocatoria para jugadoras y feriantes

 

Bajo la consigna “Si tenés 55 años y jugás hockey, ¡anotate ya!”, las organizadoras invitaron a deportistas de la categoría a formar parte de la competencia. Incluso indicaron que existe la posibilidad de conformar equipos con aquellas interesadas que no integren actualmente un conjunto completo.

 

 

La inscripción tendrá un valor de 15.000 pesos por jugadora. La iniciativa contará además con el acompañamiento de Gimnasio Casa Italia, Lácteos María Luisa y Sandra Mates, de acuerdo con la información difundida por la organización.

 

En paralelo con la actividad deportiva, se abrió una convocatoria para feriantes interesados en participar durante la jornada, por lo que el encuentro buscará sumar otras propuestas alrededor de la competencia. Para solicitar información o realizar consultas, Panzas Verdes difundió los números 343 4583041 y 343 4693024.

Temas:

Hockey Capibá
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