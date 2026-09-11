Se registraron dos tornados en un estado de Brasil limítrofe con Misiones

El estado de Paraná, en el sur de Brasil y limítrofe con Misiones, registró dos tornados en menos de 24 horas, en medio de un período de fuertes tormentas que también provocaron granizo, intensas ráfagas de viento y daños materiales. Los fenómenos fueron confirmados por el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar).

Los tornados ocurrieron entre la tarde del miércoles 9 y la madrugada del jueves 10 de septiembre. El primero se desarrolló en Francisco Alves, en el noroeste del estado, mientras que el segundo afectó a Espigão Alto do Iguaçu, en el oeste paranaense.

Las imágenes obtenidas mediante radares meteorológicos permitieron confirmar ambos episodios. Las autoridades continuaban evaluando los daños para determinar la intensidad alcanzada por los tornados.

El primer tornado se formó a partir de una supercelda

El primero de los fenómenos se produjo alrededor de las 17 del miércoles en una zona rural del municipio de Francisco Alves. De acuerdo con Simepar, tuvo una duración breve y afectó un sector reducido y localizado.

Hasta el momento de los primeros relevamientos no se habían reportado daños directamente vinculados con el paso de ese tornado. Debido a esa situación, los especialistas todavía no habían determinado su intensidad.

El fenómeno se originó a partir de una supercelda, un tipo de tormenta caracterizada por una corriente ascendente rotatoria y que puede generar condiciones meteorológicas severas, entre ellas tornados, granizo y fuertes vientos. La misma tormenta produjo caída de granizo y ocasionó daños en cultivos de otras zonas rurales del municipio.

Tornado confirmado em Espigão Alto do Iguaçu no Paraná. https://t.co/1RmqzpV2sd — Plantão 190 (@plantao190) September 10, 2026

Un segundo tornado arrancó árboles de raíz

Horas más tarde, alrededor de las 0.40 del jueves, otro tornado se produjo en Espigão Alto do Iguaçu, municipio ubicado en el oeste del estado de Paraná. En este caso, el fenómeno dejó daños visibles y atravesó una plantación de eucaliptos.

Las imágenes difundidas después del temporal mostraron numerosos árboles arrancados de raíz. Simepar inició el análisis de los daños para establecer la intensidad que alcanzó el tornado.

La tormenta que dio origen al fenómeno también provocó fuertes vientos y caída de granizo, con daños en diferentes propiedades ubicadas en zonas del interior del municipio.

Escuelas dañadas y unas 500 personas afectadas

Según la información proporcionada por la Defensa Civil local, entre los establecimientos afectados se encontraron las escuelas Li Carlos Passaia y Pedro Rufino, ubicadas en el distrito de Boa Vista de São Roque.

Las autoridades estimaron que unas 500 personas fueron afectadas por la tormenta en Espigão Alto do Iguaçu. Pese a la magnitud de los fenómenos meteorológicos y los daños materiales registrados, no se habían reportado personas heridas por ninguno de los dos tornados.

La intensidad del segundo fenómeno tampoco había sido establecida. Para determinarla, los especialistas debían completar la evaluación de los daños provocados sobre construcciones y vegetación, elementos utilizados para estimar la fuerza alcanzada por un tornado.

Continúa el riesgo de tormentas severas

Las condiciones meteorológicas adversas comenzaron a afectar al estado brasileño de Paraná desde el 9 de septiembre y motivaron diferentes advertencias ante la posibilidad de tormentas severas, especialmente sobre sectores del oeste y norte.

Para este viernes 11, la llegada de un frente frío podría volver a intensificar las precipitaciones. Las previsiones indicaban acumulados importantes y, de manera localizada, los registros podrían superar los 100 milímetros.

Además de las lluvias abundantes, continuaba el riesgo de tormentas intensas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Las condiciones atmosféricas tampoco permitían descartar la formación localizada de nuevos tornados o microrráfagas.