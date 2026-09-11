El Gobierno provincial comenzó la renovación de los convenios de políticas alimentarias con municipios, comunas y juntas

La seguridad alimentaria tendrá nuevas coberturas en Entre Ríos durante 2026-2027: la asistencia por bajo peso alcanzará a todas las edades y la destinada a personas con diabetes tipo II ya no tendrá límite etario. Provincia comenzó a renovar convenios con gobiernos locales.
La seguridad alimentaria en Entre Ríos incorporó modificaciones en sus criterios de cobertura para el período 2026-2027, mientras el Gobierno provincial comenzó a renovar los convenios con municipios, comunas y juntas de gobierno para sostener los distintos programas de asistencia en el territorio.
Entre los principales cambios, el programa destinado a personas con bajo peso amplió su alcance a todas las edades, mientras que la cobertura para quienes tienen diabetes tipo II se extendió sin límite etario. A su vez, se mantuvo la asistencia para situaciones de sobrepeso y obesidad en menores de 18 años y para adultos mayores desde los 60 años.
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, inició las jornadas para formalizar los acuerdos correspondientes al nuevo período. Las primeras actividades se realizaron en San José de Feliciano, Bovril, Viale y Villa Urquiza, mientras que el cronograma continuará durante las próximas semanas.
Qué programas están incluidos
Los convenios comprenden el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria Riesgo Social, el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria Complementos y el Programa Provincial de Asistencia Alimentaria para Personas con Celiaquía.
Las distintas políticas están dirigidas a acompañar a sectores de la población que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y se instrumentan mediante un sistema de tarjetas magnéticas. A través de ese mecanismo, las personas destinatarias pueden adquirir alimentos.
El secretario de Seguridad Alimentaria, Miguel Heft, destacó la coordinación entre Provincia y gobiernos locales. "Tenemos dos líneas muy claras: el trabajo articulado con los gobiernos locales y la preocupación por estar presentes como Estado provincial en lo relacionado con una cuestión sensible como es la alimentación", señaló.
Las primeras localidades que renovaron los acuerdos
El cronograma comenzó el 9 de septiembre en San José de Feliciano, donde participaron representantes de esa localidad, Chañar, Las Mulitas y Mulas Grandes y Laguna Benítez.
Ese mismo día, la actividad se trasladó a Bovril. Allí estuvieron representantes de Bovril, Alcaraz, Colonia Oficial 3 y 14, El Solar, La Paz, San Gustavo, San Ramírez, Yeso Oeste y Yacaré.
El 10 de septiembre, las firmas continuaron en Viale con la participación de autoridades de Oro Verde, Tabossi, Seguí y la localidad anfitriona. Las jornadas estuvieron encabezadas por el director de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino, junto a autoridades municipales, comunales y de juntas de gobierno.
El cronograma continuará en la provincia
También se desarrolló una instancia en Villa Urquiza, de la que participaron representantes de esa localidad, Las Garzas, Aldea Santa María, San Benito, Cerrito, Arroyo Burgos, Sauce Montrull, Puerto Curtiembre y Villa Hernandarias.
Desde Desarrollo Humano anticiparon que durante las próximas semanas continuará el cronograma para concretar la renovación de convenios con las restantes localidades entrerrianas. El procedimiento se realiza anualmente para garantizar la continuidad de las estrategias provinciales de asistencia alimentaria.
En paralelo, la cartera provincial avanzó con la conformación del denominado Legajo Único de Políticas Alimentarias. La herramienta estará destinada a mejorar la organización de la información vinculada con los programas y facilitar su planificación.
Articulación con los gobiernos locales
Desde el Gobierno provincial señalaron que la participación de municipios, comunas y juntas de gobierno permite atender las particularidades y necesidades existentes en cada territorio.
Heft remarcó que esa coordinación busca fortalecer la presencia de las políticas públicas y garantizar la continuidad de las prestaciones alimentarias destinadas a las personas alcanzadas por los diferentes programas.
Con las modificaciones previstas para 2026-2027, la Provincia amplió específicamente los criterios relacionados con bajo peso y diabetes tipo II, mientras mantuvo otras coberturas vigentes y comenzó a formalizar con los gobiernos locales la continuidad de los programas.