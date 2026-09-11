Frigerio reunió al gabinete en Los Charrúas y destacó el trabajo coordinado para mejorar los caminos de la producción

Frigerio encabezó una reunión de gabinete junto a autoridades locales y confirmó que entre fines de septiembre y octubre se concretará una importante compra de maquinaria vial. También ratificó que lo recaudado por el Inmobiliario Rural será destinado a mejorar caminos productivos.
El gobernador Rogelio Frigerio, junto a la intendenta de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, lideró un encuentro de trabajo conjunto entre los equipos provincial y local. Durante la jornada se repasaron las prioridades locales y se coordinó la ejecución de políticas públicas en el territorio.
Durante el encuentro, que contó con la presencia de funcionarios provinciales y legisladores, las autoridades analizaron el estado de las vías de comunicación de la zona, los convenios con los municipios para el mantenimiento caminero y la adquisición de nueva maquinaria para la repartición vial.
En ese contexto, el gobernador ratificó la decisión de destinar la totalidad de la recaudación del impuesto inmobiliario rural al arreglo de las rutas e impulsar esquemas colaborativos con los gobiernos locales y los frentistas mediante la nueva ley de consorcios.
Al referirse al estado de la red caminera y la modalidad de trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno, el mandatario remarcó la importancia de optimizar los recursos públicos para dar respuestas a las y los vecinos.
"Cuando hay pocos recursos hay que trabajar en equipo y priorizar, y eso es lo que venimos haciendo tanto en la gobernación como en el municipio. Es una prioridad de toda nuestra ciudadanía; después de décadas de abandono y poca transparencia nos dejaron los caminos completamente arruinados, pero lentamente estamos poniendo la red vial de la provincia en condiciones. Estamos trabajando con los municipios en convenios para que, con los recursos de Vialidad, se puedan hacer cargo del mantenimiento de algunos caminos", afirmó el gobernador.
Por su parte, la intendenta de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, valoró la presencia de las autoridades del gabinete provincial en la localidad y la respuesta brindada a las demandas de infraestructura. "Es un gusto recibir a nuestro gobernador, siempre trabajando en equipo. Que venga por segunda vez a la localidad habla del trabajo en conjunto que nos pidió a todos los intendentes al comienzo de la gestión. Es muy importante la cercanía de la provincia con las intendencias del interior. Estamos agradecidos también porque cuando le pedimos soluciones para la ruta 4 nunca dudó y se llevó a cabo la obra", expresó la intendenta.
En relación con los trabajos viales en la zona, Frigerio detalló que las tareas sobre la ruta 4, una arteria que presentaba un deterioro de 15 años, continúan en ejecución para garantizar su demarcación, iluminación y medidas de seguridad antes de su finalización.
Asimismo, precisó que entre fines de este mes y octubre se concretará la compra de equipamiento más significativa en la historia de la Dirección Provincial de Vialidad, lo que permitirá dotar de herramientas a las reparticiones departamentales para atender los caminos rurales y productivos de la región.
Del encuentro participaron también el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el titular de Vialidad Provincial, Ezequiel Donda; los legisladores Gloria Cozzi, Carola Laner y Marcelo López; el presidente de Enersa, Uriel Brupacher; el presidente de Casfeg, Carlos Cecco; y el presidente del IAPV, Manuel Schönals.