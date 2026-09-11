El Tribunal de Cuentas auditó comedores comunitarios de Paraná

En el marco de la Red Federal de Control Público, el organismo provincial realizó tareas de fiscalización sobre fondos del Plan Nacional Argentina contra el Hambre destinados a organizaciones sociales de Paraná.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos (TCER) llevó adelante tareas de auditoría en territorio para controlar la ejecución de convenios suscritos en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, articulados con el Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Las actuaciones se focalizaron en dos organizaciones comunitarias de la ciudad de Paraná, que administran un monto total asignado de $628.186.294. El objetivo central de esta fiscalización es evaluar el desempeño, la legalidad y el destino efectivo de los recursos públicos destinados a la contención social y alimentaria en sectores vulnerables de la provincia.
A diferencia de los procedimientos de control que se realizan desde la sede central, en este caso, los equipos técnicos del TCER visitaron cuatro comedores comunitarios para auditar presencialmente las transferencias realizadas entre agosto y octubre de 2025 por un monto de $265.247.232.
Las tareas de fiscalización técnica y de campo se centraron en dos convenios específicos: el Convenio 641/2025, correspondiente al Comedor Comunitario Malvinas Argentinas con un monto asignado de $262.193.369; y el Convenio 874/2025, correspondiente al Centro Comunitario Los Conejitos por $365.992.925, entidad responsable de garantizar la atención alimentaria en los comedores "Nietito Fuerte", "Los Conejitos" y "Barrio San Martín".
Durante el relevamiento presencial, los auditores del Tribunal de Cuentas aplicaron un esquema integral de control que combinó la revisión contable con la verificación directa del servicio prestado. El procedimiento abarcó la recopilación y análisis de la normativa vigente, y la verificación de su cumplimiento; un análisis de la recepción e inversión de los fondos transferidos, los saldos y rendiciones de cuentas; y la realización de entrevistas con las autoridades y responsables de los establecimientos.
Asimismo, en los cuatro comedores se examinaron las condiciones edilicias, el equipamiento, el almacenamiento de insumos y la prestación efectiva del servicio alimentario.
Articulación en la Red Federal de Control Público
Estas acciones se desarrollan bajo la órbita de la Red Federal de Control Público, un entramado institucional que integra a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de los Ministerios Nacionales y los órganos de control externo provinciales.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos integra esta red desde sus inicios en 2002. La mayor fortaleza de este sistema radica en que las auditorías son ejecutadas por técnicos locales, conocedores de la realidad del territorio, garantizando un control riguroso, independiente y con enfoque constructivo sobre las políticas públicas nacionales que se ejecutan en suelo entrerriano.