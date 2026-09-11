Feria en tu Barrio: productores de Paraná ofrecerán verduras frescas con promociones desde $1.500

La Feria en tu Barrio en Paraná ofrecerá este sábado 12 de septiembre verduras frescas y promociones especiales, en una propuesta organizada junto al municipio. La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas, frente a la plaza Luis Borges, en la zona de calles San Martín y Pronunciamiento.

Fabián Escalante, integrante de la Cooperativa de Trabajo El Parque Limitada, explicó a Elonce que llevarán acelga, espinaca, lechuga, rúcula, tomate, rabanitos, remolacha y diferentes verduras de hoja producidas por los propios trabajadores.

Entre las promociones anunciadas habrá dos paquetes de acelga por $1.500, dos de espinaca por $1.500 y dos de rúcula por $2.000, además de otras ofertas que estarán disponibles durante la jornada. Los organizadores recomendaron concurrir con bolsas o cajones para realizar las compras.

(Elonce)

Producción fresca y precios accesibles

Escalante detalló la cantidad de mercadería preparada para la feria. "Son 1.900 paquetes de espinaca, casi 600 paquetes de acelga y varios kilos de lechuga", precisó. También destacó que se trata de productos "recién extraídos de la tierra".

(Elonce)

El productor explicó que la iniciativa se desarrolla en un contexto económico complejo tanto para quienes producen como para los consumidores. "Es un momento difícil para todos, no solamente para los productores, sino también para los clientes, que por ahí les cuesta comprar", señaló.

Respecto de los valores promocionales, indicó que la necesidad de comercializar rápidamente las verduras permite reducir los precios. "Es una mercadería que no se puede guardar, sí o sí necesitamos sacarla", explicó. Agregó que los productores necesitan cubrir costos e insumos, cuyos valores calificó como "carísimos", e invitó a aprovechar la jornada.