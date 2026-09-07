La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná con alimentos a precios populares

La Municipalidad de Paraná continúa esta semana con el cronograma de La Feria en tu Barrio. La actividad se desarrollará miércoles, jueves y sábado, siempre en el horario de 9:00 a 12:30, en diferentes espacios de Paraná.
La Municipalidad de Paraná continúa esta semana con el cronograma de La Feria en tu Barrio, una propuesta que acerca alimentos y productos de elaboración local a distintos sectores de la ciudad, con precios populares y venta directa a los vecinos.
La actividad se desarrollará miércoles, jueves y sábado, siempre en el horario de 9:00 a 12:30, en diferentes espacios de Paraná.
Este miércoles, la feria estará ubicada en el Centro Vecinal Las Flores, en la esquina de Los Aromos e Ituzaingó.
El jueves será el turno de la Escuela Hogar, sobre avenida Don Bosco; mientras que el sábado la propuesta se trasladará a la plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.
El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, destacó el rol de la iniciativa “como una herramienta para acercar productos de la economía local a los consumidores y generar canales de comercialización directa”.
El funcionario remarcó que la propuesta “permite acompañar a quienes producen y emprenden en Paraná, generando nuevas oportunidades para comercializar sus productos y sostener sus actividades”.
Al respecto, afirmó que para la gestión de la intendenta Rosario Romero, “es importante que la producción local tenga presencia en los barrios y que los vecinos puedan acceder a productos de calidad a precios populares”.