San José presentó el “verano más largo de Entre Ríos” y sumará cinco puntos turísticos

REDACCIÓN ELONCE
El “verano más largo de Entre Ríos” comenzará el fin de semana largo de octubre y se extenderá hasta Semana Santa de 2027. San José sumará cinco puntos de verano como alternativas ante posibles crecidas del río.
El “verano más largo de Entre Ríos” fue presentado por la Municipalidad de San José como una propuesta que buscará extender la temporada turística desde el fin de semana largo del 10 de octubre hasta Semana Santa de 2027. La iniciativa se realizará por tercer año consecutivo e incorporará cinco puntos de verano, además de actividades culturales, recreativas y acuáticas.
“Es el verano más largo de Entre Ríos. Este es el tercer año que lo estamos llevando adelante. Le decimos así porque empezamos a partir del fin de semana largo de octubre”, explicó el intendente Gustavo Bastián durante una entrevista en Quién Dice Qué, que se emite por Elonce. Asimismo, precisó: “Este año cae 10 de octubre. Ahí arranca todo lo que tiene que ver con la temporada de verano. Nosotros diagramamos una grilla a partir de ese fin de semana hasta marzo de Semana Santa del 2027, donde hay diferentes opciones tanto culturales, recreativas, acuáticas”.
La planificación contempló también la posibilidad de que el comportamiento del río afecte el funcionamiento habitual de las playas. Por ese motivo, el municipio decidió diversificar los espacios disponibles para sostener la actividad turística independientemente de las condiciones hídricas.
Cinco puntos de verano y nuevos espacios
“Generamos cinco nuevos puntos de verano. Anunciamos el otro día que vamos a recuperar un predio que está lindero a lo que es el balneario municipal y las termas de nuestra ciudad, que pertenece a la municipalidad, que cuenta con pileta, con spa, con espacio de esparcimiento y de recreación”, detalló el jefe comunal.
El intendente agregó que el lugar será incorporado a la propuesta turística: “Lo vamos a poner a disposición para que eso sea también una alternativa y uno de estos cinco puntos de verano que va a tener toda nuestra ciudad a lo largo y a lo ancho”.
Entre las alternativas estarán las piletas municipales del polideportivo, el predio que será recuperado, un complejo privado con descuentos y beneficios para residentes y visitantes, el Recreo Municipal y el complejo termal. “Incluye también un espacio público muy conocido en nuestra ciudad que se llama el Recreo Municipal, que ahí también se va a estar estableciendo un punto de verano joven para todos los gurises y obviamente nuestro complejo termal”, indicó.
Preparativos ante una eventual crecida del río
La estrategia turística se diseñó teniendo en cuenta las previsiones sobre el comportamiento del río durante los próximos meses. En ese sentido, el intendente aseguró que el municipio ya trabaja junto a Defensa Civil y otras localidades del departamento.
“Sí, estamos preparados. Venimos trabajando con el cuerpo de Defensa Civil local. También hemos conformado junto a otros intendentes un cuerpo departamental. Tenemos reuniones charlando cuáles serían las consecuencias. Si bien hoy hay demasiada información, no se sabe específicamente cómo va a ser el comportamiento”, sostuvo.
Además, explicó que las previsiones anticipan variaciones en la altura del río que podrían perjudicar especialmente a las localidades turísticas con playas. “Hay una previsión de que el río iría variando entre alturas que obviamente a las ciudades como las nuestras que tienen playa las perjudica mucho”, manifestó.
Camping y playa durante la temporada
El municipio también previó alternativas para quienes elijan acampar. Las zonas destinadas al camping estarán ubicadas en sectores elevados para reducir el riesgo de que resulten afectadas por una eventual crecida.
“En toda la zona alta del balneario y en conjunto con este predio que te mencioné que vamos a recuperar, ahí van a estar establecidas zonas de camping para garantizar. Hoy hay mucha demanda, ya hay gente que está consultando si el camping va a estar habilitado a consecuencia de todas estas noticias”, explicó.
Respecto de la playa, el jefe comunal indicó que la intención será garantizar su utilización cuando las condiciones del río lo permitan. “Esta crecida que vamos a empezar a sufrir a partir de ahora, de fines de septiembre hasta abril del año que viene, no va a ser constante, sino que va a ir variando semana tras semana”, señaló.
La apuesta por sostener el movimiento turístico
La propuesta también apunta a brindar previsibilidad al sector privado y sostener la actividad económica vinculada con el turismo. El intendente reconoció que las últimas temporadas estuvieron por debajo de las expectativas y que el sector necesita recuperar movimiento.
“Creo que también es una forma de darle previsibilidad al sector privado. Viene muy golpeado. Hemos tenido una muy mala temporada de invierno. La temporada de verano pasado no fue la que esperábamos”, reconoció.
Finalmente, remarcó la importancia económica que tendrá la temporada extendida: “Queremos garantizar el movimiento económico, no solamente en ellos, sino el dinero que deja el turismo en nuestras ciudades”. Al despedirse, renovó la invitación: “Los esperamos para disfrutar el verano más largo de Entre Ríos por nuestra ciudad”.